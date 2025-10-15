Путин подписал закон об усилении ответственности для иноагентов

Путин подписал закон об усилении ответственности для иноагентовТеперь уголовные дела против них будут возбуждаться после первой «административки»
Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность для иностранных агентов за нарушение порядка их деятельности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
До принятия закона уголовная ответственность наступала после двукратного привлечения к административной ответственности. Теперь иноагент может быть привлечен к уголовной ответственности уже после одного административного наказания за нарушение ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Норма распространяется и на тех, кто до этого уже был осужден по этой статье. Поправки внесены в ст. 330.1 Уголовного кодекса РФ.
В соответствии с новыми положениями, если иностранный агент ранее один раз привлекался к административной ответственности за осуществление деятельности без включения в реестр иноагентов, при повторном нарушении ему грозит: штраф до 300 000 руб. или в размере дохода за период до двух лет, обязательные работы до 480 ч, исправительные работы до двух лет или лишение свободы на тот же срок.
Законопроект был внесен 1 июля 2025 г. председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и группой депутатов. Госдума приняла документ 15 июля в первом чтении и 25 сентября – во втором и третьем.
По данным Минюста, на которые ссылался спикер Госдумы Вячеслав Володин, более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности и установленные законом ограничения. Согласно статистике Верховного суда, число административных правонарушений в этой сфере за 2023–2024 гг. выросло на 40,9%.