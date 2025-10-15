Путин подписал закон об усилении ответственности для иноагентов

В соответствии с новыми положениями, если иностранный агент ранее один раз привлекался к административной ответственности за осуществление деятельности без включения в реестр иноагентов, при повторном нарушении ему грозит: штраф до 300 000 руб. или в размере дохода за период до двух лет, обязательные работы до 480 ч, исправительные работы до двух лет или лишение свободы на тот же срок.