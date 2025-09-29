Минфин предложил установить ставку 30% НДФЛ для иноагентов

25 сентября Госдума ужесточила ответственность за нарушения закона об иноагентах. Теперь уголовное преследование может наступить уже после одного административного правонарушения по ст. 19.34 КоАП РФ или при наличии судимости по аналогичной статье. Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы.