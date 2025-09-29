Минфин предложил установить ставку 30% НДФЛ для иноагентов
Минфин России предложил установить единую налоговую ставку НДФЛ в размере 30% для иноагентов. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте ведомства.
Согласно документу, для иноагентов также хотят ввести запрет на получение налоговых вычетов по долгосрочным инвестициям, освобождение от уплаты налогов при продаже активов, дарении и наследовании.
Ограничения коснутся и организаций. Статус иноагента или участие иноагентов в уставном капитале компании более чем на 10% станет основанием для запрета применять пониженные ставки налога на прибыль и освобождаться от уплаты налогов на безвозмездно полученное имущество или имущественные права.
25 сентября Госдума ужесточила ответственность за нарушения закона об иноагентах. Теперь уголовное преследование может наступить уже после одного административного правонарушения по ст. 19.34 КоАП РФ или при наличии судимости по аналогичной статье. Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы.
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на заседании привел данные Минюста, по которым более 40% иноагентов не соблюдают установленные законом требования. Верховный суд отмечал, что в 2023–2024 гг. количество административных дел в этой сфере выросло на 40,9%.