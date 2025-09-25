ГД ужесточила ответственность за несоблюдение закона об иноагентах
Госдума приняла закон, ужесточающий ответственность для лиц, признанных иностранными агентами. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Теперь уголовная ответственность по ст. 330.1 УК РФ может наступить уже после одного нарушения административной статьи 19.34 КоАП РФ либо при наличии судимости за аналогичное преступление. Ранее уголовное дело возбуждалось только после двух таких правонарушений, совершенных в течение одного года. Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы.
По данным Минюста, которые приводит Володин, более 40% иноагентов не соблюдают установленный порядок деятельности и предусмотренные законом ограничения. Кроме того, согласно статистике Верховного суда, количество административных правонарушений в этой сфере за 2023–2024 гг. выросло на 40,9%.
20 августа правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект Минфина, согласно которому иностранные агенты должны будут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 30%.
Ставка будет действовать в течение всего налогового периода, если гражданин имел статус иноагента хотя бы один день в году. Кроме того, иноагенты не смогут пользоваться налоговыми льготами в этот период, даже если получили статус временно.