ГД ужесточила ответственность за несоблюдение закона об иноагентах

Теперь уголовная ответственность по ст. 330.1 УК РФ может наступить уже после одного нарушения административной статьи 19.34 КоАП РФ либо при наличии судимости за аналогичное преступление. Ранее уголовное дело возбуждалось только после двух таких правонарушений, совершенных в течение одного года. Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы.