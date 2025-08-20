Минфин предложил обложить доходы иноагентов налогом в 30%
Иностранные агенты должны будут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 30%. Соответствующий законопроект Минфина поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Ставка будет действовать в течение всего налогового периода, если гражданин имел статус иноагента хотя бы один день в году. Кроме того, иноагенты не смогут пользоваться налоговыми льготами в этот период, даже если получили статус временно.
Если документ будет принят Госдумой в осеннюю сессию, его положения вступят в силу с 1 января 2026 г. В пояснительной записке отмечается, что инициатива приведет к росту доходов бюджета, однако конкретные оценки не приводятся.
По данным Минюста, в реестре иноагентов числится 818 субъектов, из них 633 физлица и 80 юридических лиц. Исключены из списка на данный момент 232 организации и частных лица.
В июле «Ведомости» писали, что Минюст и его территориальные органы смогут самостоятельно выписывать протоколы об административных правонарушениях за неисполнение требований или воспрепятствование им сотрудника министерства, осуществляющего госконтроль за соблюдением законодательства об иностранных агентах (ч. 9 ст. 19.4 Кодекса об административных нарушениях).