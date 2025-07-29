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Минюст сможет сам выписывать протоколы о новых штрафах для иноагентов

Донастройка законодательства потребовалась из-за изменений в КоАП
Юлия Малева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минюст и его территориальные органы смогут самостоятельно выписывать протоколы об административных правонарушениях за неисполнение требований или воспрепятствование им сотрудника министерства, осуществляющего госконтроль за соблюдением законодательства об иностранных агентах (ч. 9 ст. 19.4 Кодекса об административных нарушениях). Соответствующий проект закона, разработанный Минюстом, опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Такая инициатива подготовлена в связи с подписанным 24 июня президентом Владимиром Путиным законом, повышающим штрафы для иноагентов за несоблюдение требований Минюста. Как уточняется в тексте, максимальный штраф для физических лиц, которых Минюст внес в свой реестр, составит 50 000 руб. Должностные лица в случае нарушения должны будут выплатить до 300 000 руб., а юридические – до 500 000 руб.

«Данным законопроектом мы устанавливаем административную ответственность за неисполнение требований должностных лиц к иностранным агентам. Это очень важно, потому что они игнорируют требования должностных лиц», – сказал 17 июня на пленарном заседании, в ходе которого указанный закон приняли во втором и третьем чтениях, председатель Госдумы Вячеслав Володин. Этим же законопроектом депутаты повысили размер штрафа за нарушение маркировки материалов граждан, имеющих статус иноагентов, до 50 000 руб. (ранее максимальная сумма достигала 30 000 руб.).

Володин назвал российское законодательство об иноагентах самым либеральным

Общество

В июле спикер нижней палаты со ссылкой на данные Минюста заявил, что сейчас более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности, а также предусмотренные законом ограничения: не представляют отчетность, не маркируют свою продукцию или делают это неправильно, а также производят и распространяют запрещенные материалы. Согласно статистике Верховного суда, за два последних года на 40,9% увеличилось количество правонарушений лиц, признанных иноагентами по статье о нарушении порядка деятельности лиц с таким статусом (19.34 КоАП РФ) – с 489 в 2023 г. до 689 в 2024 г.

Проект Минюста уточняет внутреннее распределение полномочий, необходимое в связи с введением нового состава административного правонарушения о неисполнении требований регулятора, говорит партнер консалтингового бюро Т&M Гарегин Митин. Должностные лица Минюста и сейчас вправе составлять протоколы об административных нарушениях, но именно ч. 9 ст. 19.4 КоАП РФ – это новый состав, им никто до этого заниматься не мог, обращает внимание он. «Граждане уже стараются избегать иноагентов, поэтому новые меры будут только усиливать изоляцию последних», – сказал он «Ведомостям».

Новые нормы позволят Минюсту собирать дополнительные данные об организациях: теперь, если не предоставить Минюсту запрошенную информацию, министерством это будет рассматриваться в качестве неисполнения требования и сам же Минюст составит об этом протокол, указал адвокат Леонид Абгаджава. «Для НКО же это будет новой головной болью и может возникнуть дилемма, если Минюст запросит чувствительную информацию об организации или ее подопечных: раскрывать чувствительную информацию или рисковать получением крупного штрафа», – сказал он в беседе с «Ведомостями».

Статус иноагента существует в России с 2012 г. (сначала для некоммерческих организаций), но серьезные ужесточения для НКО и физлиц стали вводить в начале 2020-х. По состоянию на июнь 2025 г. находящиеся в реестре физлица и организации подпадают под такие ограничения: например, лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу, участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.

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