Минюст сможет сам выписывать протоколы о новых штрафах для иноагентов

В июле спикер нижней палаты со ссылкой на данные Минюста заявил, что сейчас более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности, а также предусмотренные законом ограничения: не представляют отчетность, не маркируют свою продукцию или делают это неправильно, а также производят и распространяют запрещенные материалы. Согласно статистике Верховного суда, за два последних года на 40,9% увеличилось количество правонарушений лиц, признанных иноагентами по статье о нарушении порядка деятельности лиц с таким статусом (19.34 КоАП РФ) – с 489 в 2023 г. до 689 в 2024 г.