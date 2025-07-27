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Володин назвал российское законодательство об иноагентах самым либеральным

Ведомости

Российское законодательство об иностранных агентах является самым либеральным, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он заявил во время выступления на форуме «Территория смыслов».

«Наше законодательство – самое либеральное. Если брать законодательство тех же Соединенных Штатов Америки или Израиля и других стран, там серьезные сроки наказания. У нас в этой части мы много увещеваем», – приводит его слова «РИА Новости».

В России, по его словам, делают все, чтобы люди поняли необходимость думать о своей стране и «ни в коем случае не принимать деньги от других государств». Это приводит к ущербу РФ и к ее разрушению открывается путь, подчеркнул спикер Госдумы.

Госдума приняла в первом чтении проект об усилении ответственности иноагентов

Политика / Власть

Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО. СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. В 2022 г. был принят закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который объединил все нормативно-правовые акты, касающиеся деятельности иноагентов, и установил единый реестр для всех обладателей такого статуса. В 2024 г. также был подписан закон, согласно которому гражданам РФ, внесенным в реестр Минюста, оформляют отдельные счета для получения дохода от творческой деятельности.

В июне текущего года президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах для иноагентов до 500 000 руб. за несоблюдение требований Минюста РФ. 

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