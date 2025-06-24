Путин подписал закон о штрафах для иноагентов до 500 000 рублей
Иностранным агентам могут грозить штрафы до 500 000 руб. за несоблюдение требований Минюста РФ. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, он размещен на портале опубликования правовых актов.
Максимальный штраф для физических лиц, которых Минюст внес в свой реестр, составит 50 000 руб. Должностные лица в случае нарушения должны будут выплатить до 300 000 руб., а юридические – до 500 000 руб.
17 июня закон был принят Госдумой сразу во втором и третьих чтениях. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что граждане России, признанные иноагентами, «делают все, чтобы ослабить нашу страну». Володин также заявил, что в России «одно из самых либеральных законодательств» в отношении иноагентов.
Статус иноагента существует в России с 2012 г., но его ужесточение начали проводить в начале 2020-х. По состоянию на июнь 2025 г., находящиеся в реестре физлица и организации подпадают под ограничения – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу, участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.
Также гражданам РФ, внесенным в реестр Минюста, оформляют отдельные счета для получения дохода от творческой деятельности. Соответствующий закон подписал Путин в конце 2024 г. Документ предусматривает зачисление доходов иноагента от творческой деятельности на рублевый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от этого статуса.