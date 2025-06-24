Путин подписал закон о штрафах для иноагентов до 500 000 рублей

Также гражданам РФ, внесенным в реестр Минюста, оформляют отдельные счета для получения дохода от творческой деятельности. Соответствующий закон подписал Путин в конце 2024 г. Документ предусматривает зачисление доходов иноагента от творческой деятельности на рублевый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от этого статуса.