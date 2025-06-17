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Пискарев поддержал предложение Володина об ужесточении наказания для иноагентов

Ведомости

Председатель комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия») поддержал предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина об ужесточении уголовного наказания для иноагентов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Пискарева, иноагенты занимаются подрывной работой по заданию Запада. Ее целью он назвал вмешательство во внутренние дела РФ и ослабление страны в целом. С учетом возрастающих угроз в этом вопросе наказание для иноагентов должно быть строже, заключил председатель комитета Госдумы.

Он отметил, что подготовка соответствующих изменений в законодательство уже ведется.

17 июня депутаты Госдумы во втором и третьих чтениях приняли изменения в кодекс РФ об административных правонарушениях, которые предусматривают усиление ответственности за нарушение маркировки материалов иноагентов. Теперь штраф для граждан составит до 50 000 руб., должностные лица должны будут выплатить до 300 000 руб., а юридические – до 500 000 руб.

В ходе рассмотрения законопроекта Володин заявил, что иноагенты, финансируясь из-за рубежа, делают все для того, чтобы ослабить Россию и разрушить государство. Поэтому, по его мнению, власти должны противодействовать этому. Он подчеркнул, что в таких странах, как США и Австралия, предусмотрено более строгое наказание за несоблюдение обязанностей иностранных агентов. В этих государствах максимальное наказание по соответствующим статьям составляет 10 лет лишения свободы, в том время как в РФ мера не превышает пяти лет.

9 июня правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Пискарева, согласно которой уголовная ответственность за нарушение закона об иноагентах будет наступать уже после первого административного правонарушения.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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