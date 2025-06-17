Пискарев поддержал предложение Володина об ужесточении наказания для иноагентов

В ходе рассмотрения законопроекта Володин заявил, что иноагенты, финансируясь из-за рубежа, делают все для того, чтобы ослабить Россию и разрушить государство. Поэтому, по его мнению, власти должны противодействовать этому. Он подчеркнул, что в таких странах, как США и Австралия, предусмотрено более строгое наказание за несоблюдение обязанностей иностранных агентов. В этих государствах максимальное наказание по соответствующим статьям составляет 10 лет лишения свободы, в том время как в РФ мера не превышает пяти лет.