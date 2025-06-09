Иноагентов смогут привлекать к уголовной ответственности после первого штрафа

Иноагентов смогут привлекать к уголовной ответственности после первого штрафаПравительство поддержало соответствующие поправки в Уголовный кодекс
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу депутата Госдумы Василия Пискарева («Единая Россия»), согласно которой уголовная ответственность за нарушение закона об иноагентах будет наступать уже после первого административного правонарушения. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к комиссии.
Законопроектом предлагается изменить ст. 330.1 УК РФ, регулирующую ответственность иноагентов, – например, за неподачу отчетов или несоблюдение порядка деятельности. Сейчас за нарушение закона об иноагентах физлицам грозят штрафы от 30 000 до 50 000 руб., уголовная ответственность (до двух лет лишения свободы) предусмотрена за неоднократное нарушение закона в течение года. Новая редакция позволит привлекать к уголовной ответственности уже после одного вступившего в силу постановления о штрафе, если с момента его исполнения не прошел год.
В пояснении к инициативе авторы отзыва ссылаются на постановление Конституционного суда 2021 г., где отмечается, что действующая система создает юридическое неравенство: человек, уже судимый по статье с административной преюдицией, оказывается в более «выигрышном» положении, чем тот, кто только что получил административное наказание. Авторы отзыва считают, что нормы Уголовного кодекса не обеспечивают должного сдерживающего эффекта, и предлагают ввести новый «криминообразующий» признак – уголовную преюдицию. Сам Пискарев сообщил в Telegram-канале, что законопроект уже получил поддержку Верховного суда и готовится к внесению в Госдуму.
В настоящее время административная преюдиция служит своеобразным «фильтром», позволяя избежать уголовной ответственности за однократное нарушение, если оно не повторилось в течение определенного срока, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Немовы и партнеры» Александр Немов. По его словам, отказ от повторности фактически означает, что уголовная ответственность может наступить за менее значимые проступки, что может нарушать баланс между административным и уголовным правом.
«Уголовная ответственность – более тяжелая мера, чем административная, и ее применение должно быть оправданно», – говорит эксперт. По его словам, риск заключается и в том, что расширение уголовной ответственности на сферу, ранее регулируемую административным правом, может привести к избыточному применению уголовных санкций.
Само законодательство в отношении иноагентов неконкретное, говорит управляющий партнер адвокатского бюро Kaloy.ru Калой Ахильгов. «Мне кажется, единственная цель у этого законопроекта – это то, чтобы работающие ныне иноагенты в России здесь больше не находились», – отметил он.
Правительство ссылается на постановление Конституционного суда (КС), где отмечается, что действующая система преюдиции создает юридическое неравенство и обладает слабым превентивным эффектом, но выводы КС в этом постановлении касались именно ситуации, когда лицо, уже имеющее судимость за аналогичное преступление, не подпадает под действие уголовной статьи из-за отсутствия административной преюдиции, а не наоборот, указывает Немов.
Предложенные изменения преждевременные, соглашается адвокат по уголовным делам Вероника Полякова. Они размывают границу между административным и уголовным правом в сторону ее криминализации, утверждает она. Также, по мнению Поляковой, ссылка правительства на постановление КС выглядит некорректной, так как при дословном прочтении суд не призывает в своем постановлении к снижению порога для уголовного преследования, а лишь указывает на необходимость защиты прав лица, привлекаемого к ответственности, и проблематику автоматической преюдиции.
Ранее, 19 мая, на Петербургском международном юридическом форуме замглавы Минюста Олег Свириденко заявил, что «незначительные суммы штрафов» не обеспечивают соблюдение закона, и предложил усилить ответственность. Пискарев поддержал эту идею в тот же день, отметив, что в России законодательство об иноагентах «чрезмерно мягкое» и что в других странах – США и Великобритании – аналогичные нормы действуют строже.