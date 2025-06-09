Иноагентов смогут привлекать к уголовной ответственности после первого штрафа

В пояснении к инициативе авторы отзыва ссылаются на постановление Конституционного суда 2021 г., где отмечается, что действующая система создает юридическое неравенство: человек, уже судимый по статье с административной преюдицией, оказывается в более «выигрышном» положении, чем тот, кто только что получил административное наказание. Авторы отзыва считают, что нормы Уголовного кодекса не обеспечивают должного сдерживающего эффекта, и предлагают ввести новый «криминообразующий» признак – уголовную преюдицию. Сам Пискарев сообщил в Telegram-канале, что законопроект уже получил поддержку Верховного суда и готовится к внесению в Госдуму.