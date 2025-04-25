Минюст признал Васю Обломова иностранным агентом

Президент РФ Владимир Путин в 2024 г. подписал закон о специальных счетах для иноагентов. Документ предусматривает зачисление доходов от творческой деятельности на рублевый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет гонорары признанному Минюстом иноагентом. Распоряжаться деньгами гражданин сможет только после освобождения от этого статуса. В апреле этого года Путин подписал закон, вводящий полный запрет для таких лиц на просветительскую и образовательную деятельность.