Минюст признал Васю Обломова иностранным агентом

Минюст признал Васю Обломова иностранным агентомРеестр ведомства также пополнили бывший корреспондент ТАСС Смагин и экоактивист Сливяк
Музыканта Васю Обломова (настоящее имя – Василий Гончаров) внесли в реестр иностранных агентов Минюста РФ. Это следует из информации на сайте ведомства.
«Гончаров распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине», – говорится в сообщении министерства.
Обломов является основателем группы «Чебоза», также ведет сольный проект. Известен композициями на актуальные политические и социальные темы.
Перечень Минюста РФ также пополнил бывший корреспондент ТАСС в Иране Никита Смагин. По версии ведомства, Смагин распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях». Также основанием внесения в реестр иноагентов является сотрудничество с иностранными организациями. Смагин является автором Telegram-канала «Дежурный по Ирану» и книги «Всем Иран. Парадоксы жизни в автократии под санкциями».
Иноагентом признали и сопредседателя движения «Экозащита» активиста Владимира Сливяка. Помимо дискредитации власти и армии, он выступил против боевых действий на Украине. «Экозащита» была одной из первых организаций, признанной в РФ иноагентом: включена в июле 2014 г., исключена в августе 2024 г.
Минюст также внес в свой перечень учредителя газеты «Народный журналист» Константина Березина и блогера Дмитрия Чернышева (псевдоним – mi3ch).
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физических лиц – в конце 2020 г. Законодательством иноагенты лишены возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, также действует запрет на рекламу.
Президент РФ Владимир Путин в 2024 г. подписал закон о специальных счетах для иноагентов. Документ предусматривает зачисление доходов от творческой деятельности на рублевый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет гонорары признанному Минюстом иноагентом. Распоряжаться деньгами гражданин сможет только после освобождения от этого статуса. В апреле этого года Путин подписал закон, вводящий полный запрет для таких лиц на просветительскую и образовательную деятельность.