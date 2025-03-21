Минюст признал иноагентом режиссера Ивана Вырыпаева

Минюст признал иноагентом режиссера Ивана ВырыпаеваРеестр также пополнили сооснователь группы «Король и Шут» и художник Слава ПТРК
Минюст России включил в свой реестр иностранных агентов режиссера Ивана Вырыпаева, сооснователя группы «Король и Шут» Александра Балунова и уличного художника Станислава Комиссарова (Слава ПТРК). Это следует из информации на сайте ведомства.
Вырыпаев распространял материалы иноагентов и нежелательных на территории РФ организаций, выступал против боевых действий России на Украине. Режиссер, по заявлению Минюста, также распространял фейки о принимаемых органами российской власти решениях и проводимой ими политике. Вырыпаев является режиссером фильмов «Танец Дели», «Музыка внутри», «Кислород», «Короткое замыкание».
Музыкант Балунов, который является сооснователем рок-группы «Король и Шут», распространял материалы иноагентов и фейки о действиях российской власти, а также сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил (ВС) РФ.
Комиссаров, по заявлению Минюста, распространял и участвовал в создании материалов других иноагентов, а также нежелательных организаций. Художник известен под псевдонимом Слава ПТРК, работает в стрит-арт техниках, создает перформансы и инсталляции. В работах затрагивает социальные и политические темы, покинул РФ в октябре 2022 г.
Список иноагентов Минюста также пополнил писатель, лауреат премий «Русский Букер», «Большая книга» и «Национальный бестселлер» Михаил Шишкин. Писатель является автором произведений «Записки Ларионова», «Взятие Измаила», «Письмовник». Среди других лиц, включенных в реестр – абхазские журналистки Низфа Аршба и Изида Чаниа. Днем 21 марта телеканал НТВ опубликовал материал, в котором утверждается, что Аршба и Чаниа «распространяли антироссийские настроения» и работали на финансировании агентства по международному развитию США (USAID).
Из реестра была исключена красноярская региональная общественная организация «Мы против СПИДа» в связи с ликвидацией. Минюст включил организацию в список в декабре 2020 г.
Статус иностранного агента существует в РФ с 2012 г. Среди ограничений, которые он несет, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу, участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.
В декабре 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о специальных счетах. Документ предусматривает зачисление доходов иноагента от творческой деятельности на рублевый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от этого статуса. В марте этого года Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий полный запрет для иноагентов на просветительскую и образовательную деятельность.