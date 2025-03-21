Минюст признал иноагентом режиссера Ивана Вырыпаева

В декабре 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о специальных счетах. Документ предусматривает зачисление доходов иноагента от творческой деятельности на рублевый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от этого статуса. В марте этого года Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий полный запрет для иноагентов на просветительскую и образовательную деятельность.