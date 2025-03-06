Дума в первом чтении поддержала запрет просветительской деятельности иноагентов

В реестр иноагентов включено порядка 50 лиц, которые действуют непосредственно в сфере образования, где они «отрабатывают повестку противника», а также около 90 блогеров и журналистов, так или иначе занимающихся просветительской деятельностью. «Речь пока идет о выявленных агентах, а сколько реально в этих сферах их «окопалось», нам с вами, коллеги, еще предстоит разобраться», – обратился Пискарев к депутатам. Но уже сегодня фиксируется, по словам докладчика, «большой массив» противоречащих национальным интересам материалов (книги, методички, пособия), которые регулярно «вбрасываются» иноагентами. Единоросс заявил, что в них обнаружились пропаганда экстремизма, призывы и вовлечения в беспорядки, пропаганда ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и употребления наркотиков, дискредитация ВС РФ, а также многочисленные искажения истории.