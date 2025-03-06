Дума в первом чтении поддержала запрет просветительской деятельности иноагентов

Дума в первом чтении поддержала запрет просветительской деятельности иноагентовИх также решено штрафовать за маркировку «в ерническом стиле»
Госдума единогласно (390 голосов «за») приняла в первом чтении законопроект, вводящий полный запрет для иностранных агентов на осуществление просветительской и образовательной деятельности в отношении как несовершеннолетних, так и совершеннолетних лиц. По задумке депутатов иноагенты не смогут проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы для всех граждан России.
Законопроект, вносящий поправки в закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, группа депутатов во главе с председателем комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василием Пискаревым («Единая Россия») внесла 31 января. Корреспондирующие поправки вносятся также в закон «Об образовании». Согласно тексту законопроекта, действие лицензии на образовательную деятельность будет прекращено, если лицензиат будет включен в реестр иностранных агентов. Также НКО-иноагенты не могут быть внесены в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, писали «Ведомости».
Сейчас иноагенты не могут вести образовательную или просветительскую деятельность, но только в отношении несовершеннолетних. Законопроект Пискарева и его коллег разработан «в целях совершенствования регулирования деятельности иностранных агентов» и с учетом «расширения деструктивного влияния иностранных агентов на важнейшие институты российского общества и увеличения финансирования их деятельности со стороны западных стран», говорится в пояснительной записке.
Несмотря на разрабатываемые ограничения в отношении иноагентов (уже действует порядка 20 запретов, например на организацию публичных мероприятий, работу на государственной и муниципальной службе, размещение рекламы на своих информационных платформах, а также пассивное избирательное право), Запад по-прежнему делает ставку на них как «на основных проводников антироссийской деятельности», заявил на пленарном заседании Думы Пискарев. По его словам, законопроект – «это очередной и, очевидно, не последний шаг по защите суверенитета и укреплению безопасности государства». В 2024 г. в НКО-иноагентов Запад вложил порядка 12 млрд руб., в 2023 г. – 11 млрд руб., сказал депутат. «То есть на 42 НКО-иноагента Западом израсходовано на каждую организацию почти 300 млн руб.», – привел подсчеты Пискарев.
В реестр иноагентов включено порядка 50 лиц, которые действуют непосредственно в сфере образования, где они «отрабатывают повестку противника», а также около 90 блогеров и журналистов, так или иначе занимающихся просветительской деятельностью. «Речь пока идет о выявленных агентах, а сколько реально в этих сферах их «окопалось», нам с вами, коллеги, еще предстоит разобраться», – обратился Пискарев к депутатам. Но уже сегодня фиксируется, по словам докладчика, «большой массив» противоречащих национальным интересам материалов (книги, методички, пособия), которые регулярно «вбрасываются» иноагентами. Единоросс заявил, что в них обнаружились пропаганда экстремизма, призывы и вовлечения в беспорядки, пропаганда ЛГБТ
Определение просветительской деятельности изложено в законе «Об образовании» довольно размыто, по сути, под него может попасть любая информация, нежелательная для распространения или даже вредная не только для несовершеннолетних, но для любого человека, сказала «Ведомостям» юрист, идейный вдохновитель проекта «Правовая команда» Дарья Милославская. «Поэтому кажется более простым ограничить источники информации, нежели уточнить определение», – добавила она.
Что касается образовательной деятельности, то тут запрет становится значительно шире: сейчас иностранным агентам запрещено осуществлять педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях, напомнила Милославская. Теперь же, вероятно, будет невозможно работать и в организациях негосударственных, имеющих образовательную лицензию, так как запрет распространяется на деятельность в целом в аудитории любого возраста, продолжает она. «Не факт, что существует статистика привлечения иностранных агентов к просветительской и образовательной деятельности, но ясно, что круг возможностей иностранных агентов сужается», – заключила юрист.
Инициатива сузит влияние иноагентов, но «в тоже время в категорию иноагентов за публичную позицию, за участие в иностранных проектах могут попасть и попали некоторые преподаватели, чья деятельность приносила пользу, и здесь есть риск потерять хороших специалистов», опасается партнер консалтингового бюро Т&M Гарегин Митин. Старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Алина Шлеева полагает, что законопроект «призван создать более прозрачную среду в сфере образования и просвещения».
Эта инициатива продолжает общую тенденцию по ужесточению положения иностранных агентов, констатирует юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова. «Маловероятно, что новая мера повлияет на лиц, которые уже включены в перечень иноагентов. Негласно образовательные учреждения уже до соответствующего закона прекратили сотрудничество с иностранными агентами. Некоторые из них являлись преподавателями государственных вузов, но в настоящее время не осуществляют образовательную деятельность», – сказала она.
Также во втором чтении депутаты единогласно (389 голосов «за») приняли внесенные по инициативе Пискарева группой депутатов поправки в ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) о нарушении порядка деятельности иноагента, позволяющие привлекать к административной ответственности тех, кто находится за пределами России, т. е. заочно. Поддержано и предоставление Минюсту полномочий проводить административные расследования по ст. 19.34 КоАП.
Кроме того, одобрены штрафы за невыполнение «законных требований должностного лица [уполномоченного] органа» (т. е. Минюста). Штрафы для граждан будут от 30 000 до 50 000 руб., на должностных лиц – от 100 000 до 300 000 руб., для юрлиц – от 300 000 до 500 000 руб. Вырастут санкции за производство и распространение иноагентами материалов без маркировки – они составят от 30 000 до 50 000 руб. (по действующему законодательству – от 10 000 до 30 000 руб.). Сюда же добавляется норма о том, что штрафовать будут и за маркировку, «не соответствующую утвержденной форме». Ранее Пискарев отмечал, что «ряд иностранных агентов маркируют свои материалы в искаженном виде, например, приписывая к материалам антироссийские лозунги, коверкают учрежденную форму в ерническом стиле или даже рекламируют близкие им ресурсы».
Эта инициатива обусловлена пробелами в действующем законодательстве и в правоприменительной практике, пояснил Пискарев. Сегодня порядка 40% иноагентов проживают за рубежом и, «пользуясь безнаказанностью», вместо принятой маркировки иностранного агента заменяют ее разными лозунгами, превращая в «инструмент антироссийской пропаганды», подчеркнул он снова. Думский комитет по государственному строительству и законодательству поддерживает этот законопроект, сообщил ее первый зампредседателя Юрий Синельщиков (КПРФ), добавив, что ответственность должна наступать не только за факт непредставления документов, но и за случаи представления информации, не соответствующей утвержденной форме.