Российские компании почти полностью прекратили размещать рекламу у иноагентов

Практически вся указанная сумма была зарегистрирована в реестре в период до 22 марта, когда вступил в силу пакет поправок в законы о рекламе, СМИ и о контроле за деятельностью иноагентов, которые запретили российским предпринимателям и компаниям распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов. После 22 марта и до конца 2024 г. российские физлица и компании передали в ЕРИР данные о размещениях рекламы у трех блогеров с указанным статусом лишь на 27 000 руб., добавили в ведомстве.