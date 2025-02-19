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Российские компании почти полностью прекратили размещать рекламу у иноагентов

В марте 2024 года вступил в силу закон, который установил соответствующий запрет
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В 2024 г. рекламодатели передали в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) информацию о размещениях у иноагентов на 46,72 млн руб., сообщил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора (РКН, выполняет функции оператора ЕРИР). Это в 5,6 раза меньше, чем годом ранее, когда аналогичный показатель составил 264,4 млн руб. Всего за 2024 г. в реестр были внесены сведения о размере рекламных бюджетов на продвижение товаров или услуг у 11 блогеровиноагентов, уточнил представитель службы.

Практически вся указанная сумма была зарегистрирована в реестре в период до 22 марта, когда вступил в силу пакет поправок в законы о рекламе, СМИ и о контроле за деятельностью иноагентов, которые запретили российским предпринимателям и компаниям распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов. После 22 марта и до конца 2024 г. российские физлица и компании передали в ЕРИР данные о размещениях рекламы у трех блогеров с указанным статусом лишь на 27 000 руб., добавили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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