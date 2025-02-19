Российские компании почти полностью прекратили размещать рекламу у иноагентов

Российские компании почти полностью прекратили размещать рекламу у иноагентовВ марте 2024 года вступил в силу закон, который установил соответствующий запрет
В 2024 г. рекламодатели передали в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) информацию о размещениях у иноагентов на 46,72 млн руб., сообщил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора (РКН, выполняет функции оператора ЕРИР). Это в 5,6 раза меньше, чем годом ранее, когда аналогичный показатель составил 264,4 млн руб. Всего за 2024 г. в реестр были внесены сведения о размере рекламных бюджетов на продвижение товаров или услуг у 11 блогеровиноагентов, уточнил представитель службы.
Практически вся указанная сумма была зарегистрирована в реестре в период до 22 марта, когда вступил в силу пакет поправок в законы о рекламе, СМИ и о контроле за деятельностью иноагентов, которые запретили российским предпринимателям и компаниям распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов. После 22 марта и до конца 2024 г. российские физлица и компании передали в ЕРИР данные о размещениях рекламы у трех блогеров с указанным статусом лишь на 27 000 руб., добавили в ведомстве.