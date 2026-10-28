Путин: реализация проекта по сооружению АЭС в Египте идет по графику
Реализация флагманского проекта по сооружению в Египте атомной электростанции (АЭС) «Эль-Дабаа» идет по графику, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
Он отметил, что 9 июля состоялась торжественная церемония по случаю установки корпуса реактора энергоблока №2.
25 августа глава «Росатома» Алексей Лихачев по итогам встречи с министром электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Махмудом Мустафой Эсматом заявил, что Египет заинтересован в развитии сотрудничества с «Росатомом» в области новых материалов и аддитивных технологий.
Россия и Египет, по его данным, также рассматривают возможность расширения сотрудничества в атомной энергетике. Так, стороны обсуждают финансово-экономическую модель строительства пятого и шестого энергоблоков АЭС «Эль-Дабаа». Действующий проект станции предусматривает четыре энергоблока общей мощностью 4800 МВт. АЭС строит «Росатом» в соответствии с межправительственным соглашением России и Египта, заключенным в 2015 г.