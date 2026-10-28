Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%CHKZ15 000-1,32%MGKL0,988-21,99%IMOEX2 502,27+0,4%RTSI977,05+0,39%RGBI112,34+0,03%RGBITR778,05+0,06%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: реализация проекта по сооружению АЭС в Египте идет по графику

Татьяна Мозолевская
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Реализация флагманского проекта по сооружению в Египте атомной электростанции (АЭС) «Эль-Дабаа» идет по графику, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Он отметил, что 9 июля состоялась торжественная церемония по случаю установки корпуса реактора энергоблока №2.

25 августа глава «Росатома» Алексей Лихачев по итогам встречи с министром электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Махмудом Мустафой Эсматом заявил, что Египет заинтересован в развитии сотрудничества с «Росатомом» в области новых материалов и аддитивных технологий.

Россия и Египет, по его данным, также рассматривают возможность расширения сотрудничества в атомной энергетике. Так, стороны обсуждают финансово-экономическую модель строительства пятого и шестого энергоблоков АЭС «Эль-Дабаа». Действующий проект станции предусматривает четыре энергоблока общей мощностью 4800 МВт. АЭС строит «Росатом» в соответствии с межправительственным соглашением России и Египта, заключенным в 2015 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её