Нидерланды выделят 500 млн евро военной помощи Украине зимой. Помощь будет направлена на средства противовоздушной обороны (ПВО) и беспилотники. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр страны Роб Йеттен после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Его слова передает телеканал NOS.