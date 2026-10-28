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Нидерланды выделят 500 млн евро военной помощи Украине

Анна Суслова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Нидерланды выделят 500 млн евро военной помощи Украине зимой. Помощь будет направлена на средства противовоздушной обороны (ПВО) и беспилотники. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр страны Роб Йеттен после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Его слова передает телеканал NOS.

По данным издания, Зеленский выразил благодарность Йеттену за поддержку от Нидерландов и других союзников.

Телеканал указывает, что министр внешней торговли Нидерландов Сьерд Сьердсма, который сейчас находится в Киеве, заявил, что Нидерланды выделят 1,2 млрд евро на невоенную поддержку Украины в течение следующих трех лет.

23 октября министерство обороны Украины сообщило, что Дания в ускоренном режиме поставила Украине более 50 000 боеприпасов для бортовых пушек истребителей F-16. По данным ведомства, украинские пилоты уже используют их для перехвата реактивных ударных беспилотников.

28 октября министр финансов Великобритании Джон Хили сообщил, что страна выделит дополнительные $13 млрд Украине. До этого Зеленский заявлял, что Лондон направит Киеву 11,9 млрд евро. Из них 7 млрд евро пойдут на экономическую поддержку и 3 млрд евро – на поставки оружия.

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