Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,011-1,27%KLVZ1,922-0,1%LIFE1,65-0,9%IMOEX2 448,59+0,79%RTSI950,82+0,79%RGBI111,79-0,19%RGBITR772,48-0,15%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Дания передала Украине более 50 000 боеприпасов для истребителей F-16

Ксения Наумчик
Markus Winkler / Unsplash
Markus Winkler / Unsplash

Дания в ускоренном режиме поставила Украине более 50 000 боеприпасов для бортовых пушек истребителей F-16. Об этом сообщило министерство обороны Украины.

Как отметили в минобороны, украинские пилоты уже используют их для перехвата реактивных ударных беспилотников.

16 октября премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер после встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита Евросоюза в Брюсселе заявил, что Бельгия намерена передать Украине десять истребителей F-16 до конца 2026 г., хотя сроки поставок неоднократно переносились с 2024 г. При этом четыре самолета, ранее формально переданные Киеву, до сих пор находятся в ангарах в Бельгии и из-за износа могут использоваться преимущественно как источник запчастей. По его словам, украинская сторона остро нуждается в боеспособных истребителях. В ходе встречи также обсуждались поставки боеприпасов для F-16, которые выпускает бельгийская компания FN Herstal.

15 октября политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов сказал, что европейские страны не смогут компенсировать Украине возможное сокращение американской военной и технологической поддержки. По его оценке, Киев находится в критической зависимости от американских разведданных и технологий, а европейские союзники не располагают возможностями для их полноценной замены.

20 октября The Washington Post писала, что администрация президента США Дональда Трампа не одобрила передачу Украине ракет-перехватчиков Patriot от третьих стран. Указывается, что часть ракет Patriot была передана Украине дружественными странами, для этого требовалось одобрение министра обороны США Пита Хегсетта. Американские власти сохраняют контроль, так как оружие производится в США и поставляется за границу в соответствии с соглашением, согласно которому передача оружия другим странам требует одобрения со стороны Вашингтона.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь