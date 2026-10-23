Дания передала Украине более 50 000 боеприпасов для истребителей F-16

16 октября премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер после встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита Евросоюза в Брюсселе заявил, что Бельгия намерена передать Украине десять истребителей F-16 до конца 2026 г., хотя сроки поставок неоднократно переносились с 2024 г. При этом четыре самолета, ранее формально переданные Киеву, до сих пор находятся в ангарах в Бельгии и из-за износа могут использоваться преимущественно как источник запчастей. По его словам, украинская сторона остро нуждается в боеспособных истребителях. В ходе встречи также обсуждались поставки боеприпасов для F-16, которые выпускает бельгийская компания FN Herstal.