Дания передала Украине более 50 000 боеприпасов для истребителей F-16
Дания в ускоренном режиме поставила Украине более 50 000 боеприпасов для бортовых пушек истребителей F-16. Об этом сообщило министерство обороны Украины.
Как отметили в минобороны, украинские пилоты уже используют их для перехвата реактивных ударных беспилотников.
16 октября премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер после встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита Евросоюза в Брюсселе заявил, что Бельгия намерена передать Украине десять истребителей F-16 до конца 2026 г., хотя сроки поставок неоднократно переносились с 2024 г. При этом четыре самолета, ранее формально переданные Киеву, до сих пор находятся в ангарах в Бельгии и из-за износа могут использоваться преимущественно как источник запчастей. По его словам, украинская сторона остро нуждается в боеспособных истребителях. В ходе встречи также обсуждались поставки боеприпасов для F-16, которые выпускает бельгийская компания FN Herstal.
15 октября политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов сказал, что европейские страны не смогут компенсировать Украине возможное сокращение американской военной и технологической поддержки. По его оценке, Киев находится в критической зависимости от американских разведданных и технологий, а европейские союзники не располагают возможностями для их полноценной замены.
20 октября The Washington Post писала, что администрация президента США Дональда Трампа не одобрила передачу Украине ракет-перехватчиков Patriot от третьих стран. Указывается, что часть ракет Patriot была передана Украине дружественными странами, для этого требовалось одобрение министра обороны США Пита Хегсетта. Американские власти сохраняют контроль, так как оружие производится в США и поставляется за границу в соответствии с соглашением, согласно которому передача оружия другим странам требует одобрения со стороны Вашингтона.