Бельгия в очередной раз пообещала поставить Украине десять F-16 до конца года
Бельгия намерена передать Украине десять истребителей F-16 до конца 2026 г., хотя сроки поставок неоднократно переносились с 2024 г. При этом четыре самолета, ранее формально переданные Киеву до сих пор находятся в ангарах в Бельгии и из-за износа могут использоваться преимущественно как источник запчастей, сообщило агентство Belga.
О новых сроках заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер после встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита Евросоюза в Брюсселе. По словам Вевера, украинская сторона остро нуждается в боеспособных истребителях. В ходе встречи также обсуждались поставки боеприпасов для F-16, которые выпускает бельгийская компания FN Herstal.
Бельгийские власти обещали начать передачу самолетов еще в мае 2024 г., рассчитывая завершить первые поставки до конца того же года. Теперь Брюссель связывает возможность выполнения обязательств с поступлением на вооружение бельгийских ВВС новых американских истребителей F-35.
15 октября политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов сказал, что европейские страны не смогут компенсировать Украине возможное сокращение американской военной и технологической поддержки. По его оценке, Киев находится в критической зависимости от американских разведданных и технологий, а европейские союзники не располагают возможностями для их полноценной замены. При этом продолжение конфликта увеличивает финансовую нагрузку на Украину, которой придется рассчитываться по полученным кредитам.
The Atlantic 13 октября писало, что США пригрозили прекратить продажу оружия Украине через Европу. Некоторые из окружения Трампа предложили пойти дальше и прекратить обмен разведывательной информацией с Киевом. Если Украина внезапно останется без американской разведки или американского оружия, Киев может оказаться в самом уязвимом положении со времен начала конфликта.
7 октября Евросоюз перечислил Украине 1,2 млрд евро в рамках кредитной программы Ukraine Support Loan. Общий объем одобренного на 2026–2027 гг. кредита составляет 90 млрд евро, из которых 60 млрд предназначены для оборонных нужд.