Бельгия в очередной раз пообещала поставить Украине десять F-16 до конца года

15 октября политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов сказал, что европейские страны не смогут компенсировать Украине возможное сокращение американской военной и технологической поддержки. По его оценке, Киев находится в критической зависимости от американских разведданных и технологий, а европейские союзники не располагают возможностями для их полноценной замены. При этом продолжение конфликта увеличивает финансовую нагрузку на Украину, которой придется рассчитываться по полученным кредитам.