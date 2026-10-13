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Главная / Политика /

Что западные СМИ узнали о предложениях и угрозах США Украине

От остановки обмена разведданными до четырех пунктов мирного соглашения
Антон Потоков
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Отношения США и Украины с 9 октября заметно обострились. Это произошло после объявления о российско-американской дизельной сделке, которая вызвала критическую реакцию в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это слабым решением США. Американский лидер Дональд Трамп в ответ осудил Зеленского, призвав к выборам нового президента.

На фоне этого западные СМИ узнали о планах США как по сокращению поддержки Киева, так и о переговорах по новому мирному соглашению в российско-украинском конфликте. «Ведомости» собрали главное от западных СМИ, что известно об угрозах и предложениях Вашингтона.

The Atlantic

За последние дни президент США Дональд Трамп, похоже, полностью развернулся против Украины. Он объявил о достижении соглашения с президентом Владимиром Путиным об импорте российского дизельного топлива, что подрывает новый закон о санкциях против энергетической отрасли Москвы, подписанный Трампом в сентябре.

США пригрозили прекратить продажу оружия Украине через Европу. Некоторые из окружения Трампа предложили пойти дальше и прекратить обмен разведывательной информацией с Киевом. Если Украина внезапно останется без американской разведки или американского оружия, Киев может оказаться в самом уязвимом положении со времен начала конфликта.

Politico

Трамп может надавить на основателя SpaceX Илона Маска с требованием отключить Starlink. Он может пойти на такой шаг, если президент Украины Владимир Зеленский продолжит провоцировать американского лидера, нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

Bloomberg

Зеленский находится на грани конфликта с президентом США Дональдом Трампом из-за игнорирования призывов прекратить удары со стороны Украины по российским НПЗ. Это опасно для Киева, поскольку он еще зависит от закупок американского оружия, финансируемых другими союзниками по НАТО, а также от обмена разведданными с Вашингтоном. Украина также испытывает нехватку денег в преддверии пятой зимы конфликта с Россией.

CNN

Остановка обмена разведывательной информацией и закупок оружия может стать «печальным днем» для Киева и его союзников, сообщил неназванный европейский чиновник. Приостановка закупок вооружений из США по программе «Приоритетного списка потребностей Украины» (PURL) окажет «разрушительное воздействие» на поставки ракет-перехватчиков Patriot. Представитель НАТО заявил, что поставки по PURL пока продолжаются.

The Washington Post

Мирные условия России

14 июня 2024 года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД перечислил условия для начала переговоров о прекращении огня. Украина должна полностью вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах, отказаться от вступления в НАТО, а также согласиться на демилитаризацию и денацификацию. Кроме того, Киев должен признать Крым, Севастополь и четыре новых региона российскими территориями. Санкции с России должны быть сняты. Только после выполнения всех условий Россия отдаст приказ о прекращении огня и начнет переговоры, гарантируя безопасный отвод украинских войск.


Вашингтон и Брюссель разрабатывают мирное соглашения по российско-украинскому конфликту, пишет колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на американского чиновника. Он включает четыре ключевых пункта:

  • Восстановление Украины: Всемирный банк и инвесткомпания BlackRock хотят создать механизм, который позволит восстановить разрушенные районы страны и возродить подорванную экономику.

  • Гарантии безопасности. США и европейские страны должны будут оказать Украине военную помощь в случае нового нападения России. Американский чиновник охарактеризовал это обязательство как эквивалент статьи 5 договора НАТО.

  • Экономическая интеграция России, Украины и Европы через энергетическое соглашение. Один из возможных вариантов – трубопровод для поставок российской нефти и газа в Европу с разделом прибыли между Украиной и Россией.

  • Прекращение огня вдоль линии фронта.

Американская сторона стремится предложить пакет мер, который бы удовлетворял послевоенные потребности Украины и России. Территориальный компромисс в рамках этого соглашения, по словам собеседника, может не понравиться обеим сторонам.

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