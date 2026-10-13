14 июня 2024 года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД перечислил условия для начала переговоров о прекращении огня. Украина должна полностью вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах, отказаться от вступления в НАТО, а также согласиться на демилитаризацию и денацификацию. Кроме того, Киев должен признать Крым, Севастополь и четыре новых региона российскими территориями. Санкции с России должны быть сняты. Только после выполнения всех условий Россия отдаст приказ о прекращении огня и начнет переговоры, гарантируя безопасный отвод украинских войск.



