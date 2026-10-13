Что западные СМИ узнали о предложениях и угрозах США Украине

Что западные СМИ узнали о предложениях и угрозах США УкраинеОт остановки обмена разведданными до четырех пунктов мирного соглашения
Отношения США и Украины с 9 октября заметно обострились. Это произошло после объявления о российско-американской дизельной сделке, которая вызвала критическую реакцию в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это слабым решением США. Американский лидер Дональд Трамп в ответ осудил Зеленского, призвав к выборам нового президента.
На фоне этого западные СМИ узнали о планах США как по сокращению поддержки Киева, так и о переговорах по новому мирному соглашению в российско-украинском конфликте. «Ведомости» собрали главное от западных СМИ, что известно об угрозах и предложениях Вашингтона.
За последние дни президент США Дональд Трамп, похоже, полностью развернулся против Украины. Он объявил о достижении соглашения с президентом Владимиром Путиным об импорте российского дизельного топлива, что подрывает новый закон о санкциях против энергетической отрасли Москвы, подписанный Трампом в сентябре.
США пригрозили прекратить продажу оружия Украине через Европу. Некоторые из окружения Трампа предложили пойти дальше и прекратить обмен разведывательной информацией с Киевом. Если Украина внезапно останется без американской разведки или американского оружия, Киев может оказаться в самом уязвимом положении со времен начала конфликта.
Трамп может надавить на основателя SpaceX Илона Маска с требованием отключить Starlink. Он может пойти на такой шаг, если президент Украины Владимир Зеленский продолжит провоцировать американского лидера, нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).
Зеленский находится на грани конфликта с президентом США Дональдом Трампом из-за игнорирования призывов прекратить удары со стороны Украины по российским НПЗ. Это опасно для Киева, поскольку он еще зависит от закупок американского оружия, финансируемых другими союзниками по НАТО, а также от обмена разведданными с Вашингтоном. Украина также испытывает нехватку денег в преддверии пятой зимы конфликта с Россией.
Остановка обмена разведывательной информацией и закупок оружия может стать «печальным днем» для Киева и его союзников, сообщил неназванный европейский чиновник. Приостановка закупок вооружений из США по программе «Приоритетного списка потребностей Украины» (PURL) окажет «разрушительное воздействие» на поставки ракет-перехватчиков Patriot. Представитель НАТО заявил, что поставки по PURL пока продолжаются.
Мирные условия России
Вашингтон и Брюссель разрабатывают мирное соглашения по российско-украинскому конфликту, пишет колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на американского чиновника. Он включает четыре ключевых пункта:
Восстановление Украины: Всемирный банк и инвесткомпания BlackRock хотят создать механизм, который позволит восстановить разрушенные районы страны и возродить подорванную экономику.
Гарантии безопасности. США и европейские страны должны будут оказать Украине военную помощь в случае нового нападения России. Американский чиновник охарактеризовал это обязательство как эквивалент статьи 5 договора НАТО.
Экономическая интеграция России, Украины и Европы через энергетическое соглашение. Один из возможных вариантов – трубопровод для поставок российской нефти и газа в Европу с разделом прибыли между Украиной и Россией.
Прекращение огня вдоль линии фронта.
Американская сторона стремится предложить пакет мер, который бы удовлетворял послевоенные потребности Украины и России. Территориальный компромисс в рамках этого соглашения, по словам собеседника, может не понравиться обеим сторонам.