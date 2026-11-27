Сенаторы также обсуждают возможность ограничить финансирование военных операций. В частности, речь идет о кампании против наркоторговцев в Латинской Америке. Законодатели рассчитывают принять меры в поддержку Украины и Тайваня. Сенатор-демократ Тим Кейн допустил, что Трамп может не заблокировать соответствующий законопроект, если вместе с помощью Украине в него включат инициативы, которые поддерживает президент.