Демократы пообещали сдерживать политику Трампа по Украине
Демократы после выборов в конгресс намерены активнее влиять на внешнюю политику президента США Дональда Трампа, в том числе по Украине. Об этом пишет The Washington Post (WP) по итогам Международного форума по безопасности в Галифаксе.
На встречах с американскими сенаторами представители союзных США стран призывали законодателей активнее отстаивать свои позиции. Иностранные дипломаты рассчитывают, что новый состав конгресса сможет восстановить баланс после двух лет политики Трампа и повлиять на санкции против России и других соперников США.
При этом возможности законодателей сдерживать президента остаются ограниченными. Демократы опасаются, что Трамп может наложить вето на принятые конгрессом законы или не выполнять их требования, отмечает WP.
Сенаторы также обсуждают возможность ограничить финансирование военных операций. В частности, речь идет о кампании против наркоторговцев в Латинской Америке. Законодатели рассчитывают принять меры в поддержку Украины и Тайваня. Сенатор-демократ Тим Кейн допустил, что Трамп может не заблокировать соответствующий законопроект, если вместе с помощью Украине в него включат инициативы, которые поддерживает президент.
9 ноября глава Белого дома поставил под сомнение честность промежуточных выборов в конгресс. Он выразил недоверие к результатам голосования и работе избирательного оборудования. Трамп также заявил, что некоторые результаты досрочного голосования якобы сделали победу республиканцев невозможной независимо от явки избирателей.
На промежуточных выборах 3 ноября американцы избирали 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Демократы получили большинство в обеих палатах конгресса.