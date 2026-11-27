Уровень заполнения чешских газохранилищ снизился до 67%
Уровень заполнения газом чешских газохранилищ упал до 67%. Объем накопленного газа в стране на 20% меньше год к году, сообщает ТАСС со ссылкой на Novinky.
Только за 25 ноября объем газа в чешских хранилищах сократился на 0,75%. Чехия стала второй после Франции страной в Европе по скорости потребления накопленного газа. Одновременно в страну поступает меньше топлива из-за рубежа: через Германию в последние дни было поставлено на 70% меньше газа, чем в конце октября и начале ноября.
В связи с высокой стоимостью закупающие газ компании выбирают обеспечивать потребителей накопленным газом, а не совершать новые сделки на мировом рынке. Эксперты прогнозируют, что стоимость газа может значительно повыситься в ближайшие месяцы.
«Газпром» сообщал со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE), что отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) 23 ноября вырос почти вдвое по сравнению с предыдущими сутками и достиг исторического максимума для этой даты. В компании отметили, что «волна арктического холода в Европе спровоцировала очередные антирекорды по отбору газа из хранилищ». Уровень заполненности ПХГ Германии, располагающей крупнейшими мощностями хранения газа в Европе, упал до 55%. В Германии и Франции 23 ноября также были зафиксированы рекордные для этой даты объемы отбора газа.
23 ноября ТАСС со ссылкой на данные GIE писал, что Европа израсходовала около 13% газа, закачанного в хранилища летом. За первые 25 дней сезона нетто-отбор достиг 6,5 млрд куб. м, что на 40% превышает средний показатель за пять лет.