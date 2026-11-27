«Газпром» сообщал со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE), что отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) 23 ноября вырос почти вдвое по сравнению с предыдущими сутками и достиг исторического максимума для этой даты. В компании отметили, что «волна арктического холода в Европе спровоцировала очередные антирекорды по отбору газа из хранилищ». Уровень заполненности ПХГ Германии, располагающей крупнейшими мощностями хранения газа в Европе, упал до 55%. В Германии и Франции 23 ноября также были зафиксированы рекордные для этой даты объемы отбора газа.