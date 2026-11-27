Кабмин предложил пошлины до 35% на импорт морепродуктов из недружественных странПроект постановления находится на согласовании в ведомствах
Импортные пошлины на морепродукты из недружественных стран вырастут до 35%. Об этом заявил вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов.
По его словам, подготовлен соответствующий проект постановления правительства.
«Проект постановления находится на согласовании в ведомствах. Ставка таких пошлин будет увеличена до 35%», – сказал Силуанов в Совете Федерации (цитата по «РИА Новости»).
25 ноября замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что ведомство предлагает повысить с 1 января 2027 г. пошлину на деликатесы. По его словам, проект постановления правительства сейчас рассматривается комиссией по законодательной деятельности в кабмине. Минфин предложил ставку 15%.