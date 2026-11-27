25 ноября замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что ведомство предлагает повысить с 1 января 2027 г. пошлину на деликатесы. По его словам, проект постановления правительства сейчас рассматривается комиссией по законодательной деятельности в кабмине. Минфин предложил ставку 15%.