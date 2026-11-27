В Минобороны также сообщили о выводе из строя объектов украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения. По данным ведомства, за неделю были поражены 14 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ.