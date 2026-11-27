Минобороны рассказало об ударах по Украине за неделю
Вооруженные силы (ВС) России за неделю нанесли два массированных и 12 групповых ударов по объектам на Украине, сообщило Минобороны России.
В период с 21 по 27 ноября были поражены предприятия украинской военной промышленности, задействованные в производстве крылатых ракет, ракетного топлива и беспилотников большой и средней дальности, логистические центры и складские терминалы.
Кроме того, ударам подверглись объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся Вооруженными силами Украины (ВСУ), цеха производства и места хранения робототехнических комплексов, военные аэродромы, склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
В Минобороны также сообщили о выводе из строя объектов украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения. По данным ведомства, за неделю были поражены 14 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ.
Военное ведомство также сообщало, что российские военные ударили дронами по объектам транспортной инфраструктуры, военной промышленности и судам, задействованным в интересах ВСУ. В частности, в Хмельницкой области поражено предприятие «Термопласт» в Летичеве, выпускавшее ударные БПЛА.