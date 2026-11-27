В сенате Италии произошла перепалка из-за атаки ВСУ на Бенгази
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни вступил в перепалку с сенаторами от партии Italia Viva во время обсуждения украинской атаки на ливийский порт Бенгази. Об этом сообщает газета La Repubblica.
Лидер партии, бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци обвинил Таяни в нежелании объяснить парламентариям обстоятельства произошедшего.
«Я специально попросил вас рассказать нам, что произошло. Вы рассказали, что сделаете это на следующий день», – заявил Ренци, назвав главу МИДа «министром следующего дня».
Перепалка продолжилась при выключенных микрофонах. Возмущение сенаторов вызвал жест Таяни, приложившего палец к губам. Позднее министр пояснил журналистам, что призывал замолчать не Ренци, а сенатора Энрико Борги.
Согласно стенограмме заседания, Таяни заявил, что Рим не был осведомлен о намерениях Киева атаковать объекты на территории Ливии и не поддерживал это решение. Министр подчеркнул, что нарушение суверенитета Ливии является ошибкой для Украины.
25 ноября стало известно о гибели двух ливийских военнослужащих в результате атаки. Позднее заместитель командующего Ливийской национальной армией Саддам Хафтар пообещал ответить на действия Украины.