Согласно стенограмме заседания, Таяни заявил, что Рим не был осведомлен о намерениях Киева атаковать объекты на территории Ливии и не поддерживал это решение. Министр подчеркнул, что нарушение суверенитета Ливии является ошибкой для Украины.