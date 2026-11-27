Business Insider: вице-президент SpaceX Чад Гиббс покинул компанию
Вице-президент SpaceX по бизнес-операциям Чад Гиббс покинул компанию после более чем 10 лет работы. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на внутреннее уведомление компании.
Гиббс курировал развитие сервиса Starlink Mobile, а также цепочки поставок, продажи и поддержку пользователей спутникового интернета. Об уходе топ-менеджера сотрудникам сообщил руководитель Starlink Майкл Николлс. Причины кадрового решения и имя преемника Гиббса не раскрываются.
SpaceX и сам Гиббс не ответили на запросы издания о комментарии.
9 октября стало известно, что SpaceX договорилась о покупке радиочастот у инвестиционной компании Grain Management. Сделка позволит развивать Starlink Mobile и конкурировать с крупнейшими американскими операторами связи. По данным The Wall Street Journal, ее стоимость составит около $8 млрд.
SpaceX развивает сеть Starlink с 2019 г. Весной 2026 г. сервисом пользовались около 10,3 млн абонентов в 164 странах. По итогам 2025 г. выручка Starlink составила $11,4 млрд – 61% всех поступлений SpaceX.