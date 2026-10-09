SpaceX выходит на рынок мобильной связи США после покупки частот
SpaceX договорилась о покупке общенационального портфеля низкочастотного спектра в диапазоне 800 МГц у инвесткомпании Grain Management. Сделка позволит развивать Starlink Mobile и напрямую конкурировать с традиционными операторами мобильной связи в США, сообщает Reuters.
Финансовые условия сделки официально не раскрываются. По данным The Wall Street Journal, которые приводит Reuters, SpaceX заплатит около $8 млрд наличными. Низкочастотные сигналы распространяются на большие расстояния и лучше проходят через стены и кроны деревьев. SpaceX рассчитывает сочетать их с уже используемым Starlink Mobile диапазоном 2 ГГц, чтобы предоставлять связь напрямую со спутников на обычные смартфоны. Сделка еще должна получить одобрение Федеральной комиссии по связи США (FCC).
На фоне новости акции T-Mobile, Verizon и AT&T на расширенных торгах снижались примерно на 6%. Представитель Verizon Рич Янг заявил, что наличие свободного спектра само по себе не гарантирует SpaceX возможность построить полноценную мобильную сеть.
На этой же неделе FCC разрешила SpaceX развернуть группировку из 15 000 спутников Starlink Mobile нового поколения. Они будут оптимизированы для работы в диапазоне 2 ГГц и связи со стандартными мобильными телефонами.
SpaceX развивает Starlink с 2019 г. Весной 2026 г. сервисом пользовались около 10,3 млн абонентов в 164 странах, а Starlink обеспечивал почти 70% квартальной выручки компании. На орбите тогда находилось около 10 500 активных спутников этой группировки.
В июне SpaceX предупреждала ЕС о риске помех для сервисов спутниковой связи напрямую со смартфонами из-за планировавшихся ограничений доступа к радиочастотному спектру.