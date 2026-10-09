SpaceX выходит на рынок мобильной связи США после покупки частот

Финансовые условия сделки официально не раскрываются. По данным The Wall Street Journal, которые приводит Reuters, SpaceX заплатит около $8 млрд наличными. Низкочастотные сигналы распространяются на большие расстояния и лучше проходят через стены и кроны деревьев. SpaceX рассчитывает сочетать их с уже используемым Starlink Mobile диапазоном 2 ГГц, чтобы предоставлять связь напрямую со спутников на обычные смартфоны. Сделка еще должна получить одобрение Федеральной комиссии по связи США (FCC).