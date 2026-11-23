В Донецке без света остаются более 114 000 абонентов
В Донецке без электроснабжения остаются 114 648 абонентов, частичные отключения затронули все районы города. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин со ссылкой на данные филиала «Донецкэнерго» АО «Юго-Западная электросетевая компания».
По словам главы города, обесточена 551 трансформаторная подстанция. Специалисты продолжают восстановительные работы. Сроки полного возобновления подачи электричества Кулемзин не уточнил.
22 ноября председатель правительства ДНР Андрей Чертков сообщил об отключении электроэнергии у более чем 279 000 абонентов после ударов ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры региона. По его данным, частично были обесточены Донецк, Макеевка, Мариуполь, Енакиево, Дебальцево, Торез и Снежное, а также населенные пункты нескольких муниципальных округов.
5 октября глава ДНР Денис Пушилин сообщил об отсутствии электроснабжения примерно у 420 000 абонентов после ночной атаки. Днем ранее председатель правительства республики Андрей Чертков заявил о полном обесточивании региона в результате массированного удара. Энергетики приступили к поэтапному восстановлению подачи электричества.