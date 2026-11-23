22 ноября председатель правительства ДНР Андрей Чертков сообщил об отключении электроэнергии у более чем 279 000 абонентов после ударов ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры региона. По его данным, частично были обесточены Донецк, Макеевка, Мариуполь, Енакиево, Дебальцево, Торез и Снежное, а также населенные пункты нескольких муниципальных округов.