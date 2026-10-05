Около 420 000 абонентов остаются без света в ДНР
Около 420 000 абонентов остаются без электроснабжения в ДНР после ночной атаки, сообщил в интервью ИС «Вести» глава республики Денис Пушилин. По его словам, энергетики продолжают восстановительные работы.
4 октября председатель правительства ДНР Андрей Чертков сообщил, что в результате массированной атаки республика была полностью обесточена. По его словам, специалисты начали поэтапно восстанавливать электроснабжение жилых домов.
Чертков также предупреждал, что на фоне восстановительных работ в республике возможны частичные ограничения сервисов мобильной сети. В районах, где это технически возможно, воду подают по установленному графику.
2 октября при повторной атаке беспилотников на Куйбышевский район Донецка пострадали восемь сотрудников МЧС. Двое из них находились под наблюдением врачей, еще шестеро проходили амбулаторное лечение. Были повреждены две пожарные автоцистерны.