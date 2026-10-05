Около 420 000 абонентов остаются без света в ДНР

2 октября при повторной атаке беспилотников на Куйбышевский район Донецка пострадали восемь сотрудников МЧС. Двое из них находились под наблюдением врачей, еще шестеро проходили амбулаторное лечение. Были повреждены две пожарные автоцистерны.