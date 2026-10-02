В Донецке восемь сотрудников МЧС пострадали при повторной атаке БПЛА

10 сентября два человека погибли, еще семь мирных жителей пострадали при атаках беспилотников на ДНР. В результате атак также повреждены восемь домов, девять объектов гражданской инфраструктуры, автомобиль скорой помощи и три легковых автомобиля. При ночной беспилотной атаке на Донецк в Петровском районе погиб 49-летний мужчина.