В Донецке восемь сотрудников МЧС пострадали при повторной атаке БПЛА
Восемь сотрудников МЧС России по ДНР пострадали при повторной атаке беспилотников в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщили в ведомстве.
По данным МЧС, ночью пожарные ликвидировали возгорание в частном секторе после атаки БПЛА. Во время работы огнеборцев район подвергся повторным налетам, в результате которых пострадали сотрудники.
Двое пострадавших находятся под наблюдением врачей, еще шестеро проходят амбулаторное лечение. Также были повреждены две пожарные автоцистерны МЧС.
10 сентября два человека погибли, еще семь мирных жителей пострадали при атаках беспилотников на ДНР. В результате атак также повреждены восемь домов, девять объектов гражданской инфраструктуры, автомобиль скорой помощи и три легковых автомобиля. При ночной беспилотной атаке на Донецк в Петровском районе погиб 49-летний мужчина.
2 сентября четыре человека погибли, еще пять пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ в ДНР. В результате атак также были повреждены пять объектов гражданской инфраструктуры, автобус, специальная техника, четыре грузовых и пять легковых автомобилей.
Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 646 беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Ульяновской, Самарской, Астраханской областей. Также БПЛА уничтожили над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.