Российские средства ПВО за ночь сбили 646 беспилотников

Атаки БПЛА отражались с вечера до 8.00 мск 2 октября. По данным оборонного ведомства, дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Ульяновской, Самарской, Астраханской областей. Также БПЛА уничтожили над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.