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Российские средства ПВО за ночь сбили 646 беспилотников

Сергей Пахомов
Алексей Коновалов / ТАСС
Алексей Коновалов / ТАСС

Прошедшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 646 украинских беспилотников самолетного типа над 14 регионами РФ и двумя морями. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.

Атаки БПЛА отражались с вечера до 8.00 мск 2 октября. По данным оборонного ведомства, дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Ульяновской, Самарской, Астраханской областей. Также БПЛА уничтожили над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

2 сентября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе за последние сутки ПВО сбила свыше 110 беспилотников. Он отметил, что на территории области все еще сохраняется беспилотная опасность.

Также мэр Самары Иван Носков заявил, что в городе приостановлено движение наземного общественного транспорта в связи с угрозой дронов и ракетной атаки. Кроме того, ночью Росавиация ограничила работу аэропорта Самары («Курумоч»).

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