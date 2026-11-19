Путин заявил, что частые поездки за границу не всегда комфортны
Президент России Владимир Путин поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за приглашение на саммит «большой двадцатки» (G20), однако отметил, что частые зарубежные поездки не всегда комфортны. Об этом он заявил, отвечая на вопрос «Ведомостей» после трехсторонней встречи с Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.
«Я должен исходить прежде всего из того, что в стране происходит, и совсем уж часто уезжать за границу не всегда это для меня комфортно», – пояснил Путин.
Президент РФ подчеркнул, что в любом случае российская делегация будет представлена на саммите G20 на высоком уровне.
Саммит G20 пройдет 14–15 декабря в Майами. Решение об участии российского президента в мероприятии пока не принято.
18 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп могут обсудить участие российского лидера в G20 во время переговоров в Китае. По его словам, решение о поездке зависит от множества факторов.
16 ноября помощник президента Юрий Ушаков заявил, что вопрос участия Путина в саммите решится после визита в Китай. Он отметил, что подготовка к мероприятию активно ведется, а характер взаимодействия с американской стороной устраивает Москву.
7 ноября замглавы МИДа Александр Панкин сообщил, что Россия будет представлена на G20 на высоком уровне. По его словам, окончательный состав делегации определят ближе к саммиту. Последний раз Путин лично участвовал во встрече лидеров G20 в 2019 г. в Осаке.