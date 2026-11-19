Ямпольская назвала правильным ограничение доступа к книгам иноагентов
Советник президента РФ Елена Ямпольская сочла правильным ограничение доступа к книгам иноагентов в библиотеках. Об этом она заявила в беседе с журналистами.
«На мой взгляд, это очень правильно. Книги, созданные теми, чья деятельность направлена против безопасности и благополучия России, не должны свободно лежать на полках библиотек и попадаться на глаза нашим детям и нашей молодежи», – сказала она.
Советник президента считает, что такая литература «направлена против безопасности нашей страны». После подписания закона президентом Минкультуры РФ определит, какие издания должны быть убраны из открытого доступа, добавила Ямпольская.
Ямпольская выступила соавтором закона об ограничении на доступ к книгам авторов, признанных иностранными агентами, в библиотеках. Требование было принято Госдумой накануне, 18 ноября. Согласно новой редакции, порядок доступа к библиотечным фондам будет определяться не только уставами учреждений, профильными нормативными актами и законодательством о защите детей от вредной информации и государственной тайне, но и нормами об иноагентах.
Статус иноагента в России 2026 г. присваивается Минюстом РФ без предварительного обращения в суд. Туда попадают физлица, организации и СМИ, деятельность которых по версии сотрудников ведомства финансируется из-за рубежа либо находится под иностранным влиянием. Попадание в реестр Минюста влечет за собой ряд ограничений. В частности, иноагенты не могут вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних, должны регулярно отчитываться о деятельности и доходах, для них установлен запрет на рекламу.