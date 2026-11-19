Статус иноагента в России 2026 г. присваивается Минюстом РФ без предварительного обращения в суд. Туда попадают физлица, организации и СМИ, деятельность которых по версии сотрудников ведомства финансируется из-за рубежа либо находится под иностранным влиянием. Попадание в реестр Минюста влечет за собой ряд ограничений. В частности, иноагенты не могут вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних, должны регулярно отчитываться о деятельности и доходах, для них установлен запрет на рекламу.