Советник главы Крыма исключил дефицит топлива на полуострове
В Крыму нет дефицита бензина, а поставки топлива на полуостров продолжаются в штатном режиме, несмотря на атаки на Крымский мост. Об этом сообщил ТАСС советник главы региона Олег Крючков.
«Поставки бензина идут, всего достаточно. Все логистические поставки организованы», – подчеркнул Крючков.
По его словам, среди жителей и туристов возник ажиотажный спрос на бензин. Советник главы Крыма отметил, что необходимости в этом нет. По его оценке, властям удастся стабилизировать ситуацию в течение одного-двух дней.
19 ноября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крымский мост подвергся очередной атаке, в связи с чем движение по нему временно остановили. Он подчеркнул, что все ответственные службы находятся на рабочих местах. По его словам, сейчас проводится оценка причиненного ущерба.
Это третья атака на мост за неделю. В ночь на 17 ноября объект уже подвергался удару, после чего движение по автомобильной и железнодорожной частям приостанавливалось, а Следственный комитет возбудил дело о теракте. Тогда Крючков заявлял, что мост практически не использовался для поставок продовольствия и топлива, поэтому логистические цепочки сохранены.