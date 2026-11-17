В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь был атакован украинскими беспилотниками. Движение по автомобильной и железнодорожной частям моста временно приостановлено, повреждены конструкции объекта. Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в результате атаки вражеского БПЛА в Ленинском районе Крыма (занимает территорию Керченского полуострова) погибли два человека.