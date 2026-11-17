Советник Аксенова заявил о сохранении логистики после удара по Крымскому мосту
Логистические цепочки поставок после атаки на Крымский мост сохранены. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
«Крымский мост практически не использовался для поставок продовольствия, товаров и ГСМ на полуостров», – объяснил он.
По словам Аксенова, основной трафик составляли личные автомобили и автобусы.
В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь был атакован украинскими беспилотниками. Движение по автомобильной и железнодорожной частям моста временно приостановлено, повреждены конструкции объекта. Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в результате атаки вражеского БПЛА в Ленинском районе Крыма (занимает территорию Керченского полуострова) погибли два человека.