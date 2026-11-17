Попова: РФ может разработать тест на новый возбудитель инфекции за шесть дней
Россия способна создать диагностический тест на новый возбудитель инфекции за четыре-шесть дней. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
По ее словам, ведомство изучает новые инфекционные возбудители, выявляемые в других странах, и помогает зарубежным партнерам. Попова отметила, что Роспотребнадзор выполняет поставленную задачу по оперативной разработке тест-систем.
6 ноября в Московской области выявили четвертый за месяц случай оспы обезьян. Заболевшим оказался 50-летний мужчина, который недавно вернулся из туристической поездки в Барселону. После возвращения он почувствовал недомогание, у него повысилась температура и появилась характерная сыпь.
1 ноября Домодедовская больница сообщала о третьем заболевшем оспой обезьян. Тогда это был 38-летний мужчина. Диагноз у пациента был подтвержден лабораторно, специалисты Роспотребнадзора начали проводить эпидемиологическое расследование для выявления источника заражения и контактных лиц.
15 октября в минздраве Подмосковья сообщили о противоэпидемических мероприятиях, в рамках которых были госпитализированы пять человек, контактировавших с предположительно инфицированным оспой обезьян. 20 октября сообщалось, что оспа обезьян у них не подтвердилась.