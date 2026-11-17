Поводом для разбирательства стала жалоба Сафонова. Ранее суды обязали футболиста выплачивать четверть заработка на содержание дочери и взыскали с него задолженность в размере около 62 млн руб. При этом спортсмен не смог добиться установления фиксированных алиментов в размере 300 000 руб. в месяц. По итогам рассмотрения жалобы КС постановил пересмотреть судебные решения по его делу.