Конституционный суд может уточнить порядок взыскания алиментов

Вопрос, разрешаемый КС, имеет чрезвычайно важное значение и при этом не является сугубо правовым, так как затрагивает в том числе морально-ценностные установки общества, заявил «Ведомостям» юрист Дмитрий Мальбин. При этом СК позволяет добиться индивидуализации при определении размера алиментов, следовательно, проблема лежит скорее в области правоприменения, считает он. По его мнению, КС признает норму соответствующей Конституции, но в постановлении даст ей толкование и разъяснит правила ее применения исходя из цели нормы. Также нельзя исключать, что КС обратит внимание законодателя на возможность вносить изменения в текст СК, чтобы исправить правоприменительную практику, добавил Мальбин.