Конституционный суд может уточнить порядок взыскания алиментов

Конституционный суд может уточнить порядок взыскания алиментовВ открытом заседании не все поддержали доводы футболиста Матвея Сафонова о чрезмерном размере алиментов
Конституционный суд (КС) провел открытое заседание по жалобе вратаря сборной России и французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова. Футболист оспорил положения Семейного кодекса (СК). По его мнению, установленная законом выплата алиментов в виде четвертой доли от его заработка несоразмерна реальным потребностям ребенка. Кроме этого отсутствие верхних пределов размера выплаты создает риск злоупотреблений со стороны его бывшей жены, считает спортсмен. Но представители властей в КС почти единогласно не нашли нарушений в оспариваемых нормах (п. 1 ст. 81 СК), как и несоответствия этой нормы Конституции.
Факт значительного размера алиментов сам по себе не означает, что их взыскание существенно нарушает интересы плательщика, заявил полномочный представитель президента в КС Дмитрий Мезенцев. Алименты, выплачиваемые родителем, не проживающим вместе с ребенком, призваны «компенсировать» неисполнение им прямых родительских обязанностей, которые включают непрерывную и исчерпывающую каждодневную заботу о ребенке, особенно в ранние годы жизни, сказал Мезенцев. Поэтому интерес несовершеннолетнего ребенка должен приоритетно учитываться судами, резюмировал он.
Как пояснил представитель Совета Федерации в КС Андрей Клишас, cт. 81 СК устанавливает общий порядок взыскания алиментов в долях от заработка. А ст. 83 этого же кодекса предусматривает возможность отступления от такого порядка и взыскания алиментов в твердой денежной сумме – в частности, если взыскание в долевом отношении невозможно, затруднительно либо существенно нарушает интересы одной из сторон (включая плательщика алиментов). При этом Клишас отметил, что нарушение интересов одной из сторон – «чрезмерный» размер взыскиваемых алиментов – доказывается в рамках гражданского процесса.
На заседании исполняющий обязанности полномочного представителя правительства в КС Павел Степанов заявил, что вопрос связан не с конституционностью самих положений, а с применением этих положений судами общей юрисдикции. Оспариваемая футболистом норма СК не учитывает в достаточной мере все аспекты алиментных отношений, заметил представитель Госдумы в КС Юрий Петров. В то же время она не создает препятствий, чтобы установить размер алиментов в твердой денежной сумме, если уплата алиментов в долевом отношении существенно нарушает права плательщика, следует из позиции Петрова.
Считать деньги, которые вкладываются в собственного ребенка, по меньшей мере не по-отцовски и не по-мужски, считает глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ; в заседании не участвовала). Никакими деньгами не измерить отсутствие в жизни ребенка отца, продолжила она.
Вопрос, разрешаемый КС, имеет чрезвычайно важное значение и при этом не является сугубо правовым, так как затрагивает в том числе морально-ценностные установки общества, заявил «Ведомостям» юрист Дмитрий Мальбин. При этом СК позволяет добиться индивидуализации при определении размера алиментов, следовательно, проблема лежит скорее в области правоприменения, считает он. По его мнению, КС признает норму соответствующей Конституции, но в постановлении даст ей толкование и разъяснит правила ее применения исходя из цели нормы. Также нельзя исключать, что КС обратит внимание законодателя на возможность вносить изменения в текст СК, чтобы исправить правоприменительную практику, добавил Мальбин.
КС, вероятно, разъяснит, что при сверхдоходах суды могут рассмотреть возможность перехода на твердую сумму по ст. 83 СК, а не отказывать автоматически, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит. Эта статья позволяет суду устанавливать алименты в фиксированной денежной сумме вместо доли от дохода родителя, если взыскание в долях невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон. Кроме этого КС также может указать о праве суда перечислять до 50% алиментов на отдельный счет ребенка, добавил он.
На практике плательщики с высоким официальным доходом нередко стремятся заключить нотариальное соглашение об уплате алиментов еще до обращения в суд, говорит специализирующийся на семейном праве юрист Алина Лактионова. Для них это зачастую единственный реальный способ заранее определить сумму алиментов и избежать взыскания значительной доли дохода по решению суда, говорит она. При этом размер алиментов, установленный соглашением, не может быть ниже размера, который ребенок мог бы получить по закону, добавила юрист.