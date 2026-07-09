Футболист Матвей Сафонов пожаловался в КС из-за алиментов на 90 млн рублей

Одним из самых резонансных споров об алиментах стало разбирательство телеведущей Юлии Барановской и бывшего футболиста Андрея Аршавина. Пара состояла в гражданском браке в 2004–2013 гг., у них родилось трое детей. После расставания разбирательства проходили сначала в Великобритании, где по мировому соглашению Аршавин обязался выплачивать Барановской 190 000 евро в год, а также передать ей в собственность квартиру в Санкт-Петербурге и внедорожник Mercedes. Потом был процесс об алиментах в России, который выиграла телеведущая: футболиста обязали выплачивать ей половину своих доходов на содержание детей. В 2020 г. спортсмен добился пересмотра выплат: суд снизил размер алиментов до 3/8 его доходов. В 2026 г. футболист добился уменьшения алиментов еще раз.