Футболист Матвей Сафонов пожаловался в КС из-за алиментов на 90 млн рублей

Футболист Матвей Сафонов пожаловался в КС из-за алиментов на 90 млн рублейКС вряд ли изменит систему, но их могут перестать определять автоматически, считают юристы
Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению жалобу вратаря сборной России и французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова. В ней футболист просит признать неконституционным положения Семейного кодекса, так как они препятствуют установлению размера алиментов соразмерно реальным потребностям ребенка. «Ведомости» ознакомились с содержанием жалобы.
Согласно позиции заявителя, отсутствие верхних пределов размера алиментов создает риск злоупотреблений со стороны родителя, получающего выплаты, и его необоснованного обогащения. В качестве подтверждения этого тезиса футболист приводит обстоятельства своего дела.
Сафонов, как установили суды на момент рассмотрения дела, был официально трудоустроен в футбольном клубе «Краснодар» и имел регулярный стабильный доход в размере 8–12,5 млн руб. ежемесячно. В 2024 г. Сафонов перешел во французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен». В феврале 2026 г. французское издание Le Parisien раскрыло размеры ежемесячных зарплат футболистов клуба. Вратарь, согласно этим данным, получает 250 000 евро в месяц до вычета налогов. Таким образом, зарплата футболиста составляла 21,7 млн руб. ежемесячно до вычета налогов (по курсу ЦБ на 8 июля).
25 января 2024 г. Никулинский суд Москвы вынес решение в пользу матери ребенка Сафонова о взыскании с заявителя алиментов в размере одной четвертой от заработка ежемесячно, начиная с 18 января 2022 г. Такая доля от дохода плательщика алиментов взыскивается на одного ребенка, согласно п. 1 ст. 81 Семейного кодекса. Именно это положение Сафонов просит КС признать не соответствующим Конституции.
Мать ребенка, как следует из жалобы, предоставила суду расчеты, где подтверждала свои намерения тратить на ребенка не менее 2,5 млн руб. в месяц. Такая сумма, по мнению Сафонова, не только несоразмерна потребностям маленькой девочки, но и превышает официальные доходы экс-супруги футболиста, которая должна участвовать в содержании общего ребенка на равных условиях.
Но вышестоящие судебные инстанции это решение утвердили.
С 7 декабря 2021 г. по 3 ноября 2023 г. футболист каждый месяц перечислял матери ребенка алименты в размере 500 000 руб. За этот период суммарно выплаты составили 8,9 млн руб. Далее размер алиментов составлял 250 000 руб. в месяц.
Сборная по алиментам
Одним из самых резонансных споров об алиментах стало разбирательство телеведущей Юлии Барановской и бывшего футболиста Андрея Аршавина. Пара состояла в гражданском браке в 2004–2013 гг., у них родилось трое детей. После расставания разбирательства проходили сначала в Великобритании, где по мировому соглашению Аршавин обязался выплачивать Барановской 190 000 евро в год, а также передать ей в собственность квартиру в Санкт-Петербурге и внедорожник Mercedes. Потом был процесс об алиментах в России, который выиграла телеведущая: футболиста обязали выплачивать ей половину своих доходов на содержание детей. В 2020 г. спортсмен добился пересмотра выплат: суд снизил размер алиментов до 3/8 его доходов. В 2026 г. футболист добился уменьшения алиментов еще раз.
Всего в рамках исполнительного производства Сафонов выплатил задолженность 61,2 млн руб. (без учета исполнительского сбора в 4 млн руб.) за период с 18 января 2022 г. по 28 мая 2025 г. Общая сумма алиментов, перечисленная на содержание дочери на момент составления жалобы, составляла более 90 млн руб.
В доводах своей жалобы Сафонов напоминает, что ранее КС уже обращал внимание на то, что при определении размера алиментов должны учитываться закрепленные Конституцией принципы справедливости, равенства и соразмерности. Поэтому, считает заявитель, текущая редакция п. 1 ст. 81 Семейного кодекса не обеспечивает этот баланс и нарушает конституционные права и свободы заявителя как участника семейных правоотношений и как гражданина РФ.
Действия матери
Бывшая супруга Анастасия Сафонова (Казачек), как следует из жалобы, пыталась привлечь заявителя к уголовной ответственности за якобы уклонение от выплаты алиментов в размере более 78 млн руб. и требовала закрыть выезд за границу, что чуть не поставило под удар трудовую деятельность футболиста. Отказавшись от погашения задолженности в рассрочку, она требовала выплатить всю сумму сразу, говорится в жалобе.
Мать ребенка также обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве заявителя. После выплаты задолженности она обратилась в суд с требованием взыскать неустойку в размере 43 млн руб. за несвоевременную уплату алиментов.
Перспективы рассмотрения жалобы
Текущая система расчета алиментов была создана для массовых случаев, а не для ситуаций, когда доход плательщика кратно превышает любые разумные потребности ребенка, считает партнер юрфирмы «АНП Зенит» Аркадий Вайман.
Опрошенные «Ведомостями» юристы сошлись во мнении, что КС вряд ли признает п. 1 ст. 81 Семейного кодекса РФ неконституционным. Претензия заявителя сводится к тому, как норму кодекса применили в его деле, говорит советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ирина Фаст. В Семейном кодексе уже есть сдерживающие статьи: например, ст. 83 допускает взыскание в твердой сумме, когда долевое существенно нарушает интересы одной из сторон, сказала она. Также п. 2 ст. 81 позволяет снизить размер доли, а суд может решить о перечислении половины алиментов на счет ребенка, дополнила Фаст.
КС, вероятно, будет оценивать, насколько действующее регулирование обеспечивает баланс интересов ребенка, родителя-плательщика и родителя-получателя, считает вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. Впрочем, скорее всего, КС не отменит действующую систему алиментов, но может указать судам, что 25% от дохода плательщика нельзя назначать автоматически, предположил Вайман. Для расчета алиментов нужно учитывать реальные потребности ребенка, уровень жизни семьи и баланс интересов обоих родителей, подытожил он.
По словам Анастасии Сафоновой (Казачек), ее экс-супруг с июля 2024 г. не выплачивает алименты из сумм его доходов, получаемых им в ФК «ПСЖ». Также, утверждает она, Сафонов не выплачивал задолженность в 2025 г. из сумм его доходов в ФК «Краснодар», данную задолженность выплатила женщина, получившая ИНН на Алтае, уточнила Сафонова. «Сейчас в Мосгорсуде готовятся к слушанию дела с участием Сафонова, в том числе, дело о понуждении его воспитывать своего ребенка, поскольку с июня 2023 г. за три года бывший муж ни разу не пришел к своему ребенку, хотя я его приглашаю», – рассказала «Ведомостям» экс-супруга. Действия футболиста по оспариванию норм Семейного кодекса в КС она назвала позором.