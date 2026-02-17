Более 70% россиян считают неуплату алиментов серьезной проблемой для России

В условиях все большей недолговечности браков проблема неуплаты алиментов становится препятствием на пути деторождения, считает генеральный директор АЦ ВЦИОМ Валерий Федоров. «Как женщине рожать, если нет никакой уверенности в том, что муж ее не бросит, а даже если бросит, то не прекратит финансово поддерживать ребенка?» – говорит он. По его словам, рождаемость в РФ и мире на спаде и любые действия по защите интересов ребенка и его матери остаются востребованными.