Более 70% россиян считают неуплату алиментов серьезной проблемой для России

Более 70% россиян считают неуплату алиментов серьезной проблемой для РоссииСтолько же поддерживают создание приставами публичного реестра должников
Проблема неуплаты алиментов на содержание детей для РФ «очень серьезная», говорят 38% опрошенных аналитическим центром (АЦ) ВЦИОМ россиян. Практически такая же доля (40%) придерживается мнения, что она «скорее серьезная». 11% считают ее «совсем несерьезной» или «скорее несерьезной». Столько же (11%) затрудняются дать оценку.
АЦ ВЦИОМ провел телефонный опрос на эту тему в январе 2026 г. среди 1600 совершеннолетних респондентов. Большинство россиян (68%) считают, что алименты на содержание ребенка нужно платить всегда независимо от обстоятельств. Каждый пятый опрошенный (19%) думает, что в некоторых ситуациях неуплата алиментов может быть оправданна. Каждый десятый (10%) полагает, что уплата алиментов – личное дело каждого. Затруднились выразить мнение 3%.
В первую очередь вопрос неуплаты алиментов должны решать оба родителя между собой через договоренности, уверены более половины опрошенных (52%). Почти каждый четвертый (19%) считает, что его должны решать суды и приставы. Столько же (19%) говорят, что в первую очередь его должно решать государство. Только 2% заявили, что проблему нужно решать тому, кто должен получать алименты. Другие ответы назвали 3%, затруднились ответить 5%.
«Скорее поддерживают» решение создать публичный реестр должников по алиментам 73% россиян. Противоположного мнения придерживаются 14% опрошенных. Затруднились дать оценку 13%. Речь идет о реестре Федеральной службы судебных приставов, он заработал в мае 2025 г.
Среди тех, кто поддерживает реестр, 42% считают, что он будет стимулировать платить алименты. Практически столько же человек (40%) говорят, что он способствует порядку и прозрачности. 7% считают, что реестр позволяет узнать им о своей задолженности. 5% из поддерживающих сказали, что им знакома тема создания реестра. Другие ответы назвали 4% россиян, затруднились ответить 2%.
Среди тех, кто не поддерживает создание реестра, 77% говорят, что это вмешательство в личную жизнь, а 15% не видят смысла в реестре. Другие ответы назвали 4%, столько же затруднились объяснить свое мнение.
В условиях все большей недолговечности браков проблема неуплаты алиментов становится препятствием на пути деторождения, считает генеральный директор АЦ ВЦИОМ Валерий Федоров. «Как женщине рожать, если нет никакой уверенности в том, что муж ее не бросит, а даже если бросит, то не прекратит финансово поддерживать ребенка?» – говорит он. По его словам, рождаемость в РФ и мире на спаде и любые действия по защите интересов ребенка и его матери остаются востребованными.
Суть фонда состоит в том, что государство выплачивает алименты детям и родителям, если неплательщик уклоняется от этого, а затем самостоятельно взыскивает с него средства с процентом. С таким предложением в январе 2026 г. выступил глава «Справедливой России» Сергей Миронов. В 2023–2024 гг. это предлагали сделать КПРФ и «Новые люди». Их законопроекты правительство не поддержало (цитата по ТАСС)
Многие отцы не имеют доступа к детям из-за конфликтов с бывшими супругами на почве неуплаты алиментов, рассказал первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло. «Давай деньги, а то не увидишь ребенка – классическая формула», – уточнил он. По его мнению, проблему можно решить созданием алиментной карты в банке, куда отец отчисляет средства, а мать раз в определенное время подтверждает, что они пошли именно на ребенка.
Второй вариант решения – алиментный фонд как посредник между бывшим супругами. Пожигайло считает, что государство может четко определить, насколько женщина нуждается в средствах и сколько можно взять средств у отца на алименты. Бывают ситуации, когда новая семья мужчины многодетна и он не в состоянии оплачивать алименты, отмечает Пожигайло. В таких случаях государство могло бы помогать женщине, говорит он. «Решение вопроса не должно быть только фискально-полицейское», – добавил Пожигайло.
Реестр злостных неплательщиков алиментов
В реестр включаются лица, которые признаны должниками в рамках исполнительного производства по алиментам и в отношении которых применены меры, предусмотренные законом, а именно они привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов и/или находятся в розыске, пояснила адвокат коллегии адвокатов «Вердиктъ» Юлия Мухина.
И получение средств, и общение с обоими родителями нужны для развития детей, говорит советник Федеральной палаты адвокатов Сергей Макаров. Он считает необходимым ввести реестр родителей, документированно уличенных в том, что они создают препятствия отдельно проживающему родителю в общении с его детьми.
Алименты воспринимаются обществом как безусловная обязанность по содержанию ребенка, а не как «вопрос отношений между бывшими супругами», считает руководитель проекта «Народный фронт. Право» Елена Гринь. Отношение к реестру должников демонстрирует высокий запрос на публичные и репутационные меры, добавила она. На практике решение супругов «между собой» нередко начинается с устных договоренностей или неформальных переводов без фиксации, но из‑за конфликтов, смены уровня доходов, появления новых семей и споров о расходах договоренности часто срываются и спор переходит в юридическую плоскость, рассказала Гринь. По ее мнению, отсутствие общения с ребенком, споры о порядке общения или недовольство тем, как тратятся деньги, не прекращают обязанность платить.