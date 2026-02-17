Газета
Общество

Более 70% россиян считают неуплату алиментов серьезной проблемой для России

Столько же поддерживают создание приставами публичного реестра должников
Екатерина Дорофеева
Александр Река / ТАСС
Александр Река / ТАСС

Проблема неуплаты алиментов на содержание детей для РФ «очень серьезная», говорят 38% опрошенных аналитическим центром (АЦ) ВЦИОМ россиян. Практически такая же доля (40%) придерживается мнения, что она «скорее серьезная». 11% считают ее «совсем несерьезной» или «скорее несерьезной». Столько же (11%) затрудняются дать оценку.

АЦ ВЦИОМ провел телефонный опрос на эту тему в январе 2026 г. среди 1600 совершеннолетних респондентов. Большинство россиян (68%) считают, что алименты на содержание ребенка нужно платить всегда независимо от обстоятельств. Каждый пятый опрошенный (19%) думает, что в некоторых ситуациях неуплата алиментов может быть оправданна. Каждый десятый (10%) полагает, что уплата алиментов – личное дело каждого. Затруднились выразить мнение 3%.

В первую очередь вопрос неуплаты алиментов должны решать оба родителя между собой через договоренности, уверены более половины опрошенных (52%). Почти каждый четвертый (19%) считает, что его должны решать суды и приставы. Столько же (19%) говорят, что в первую очередь его должно решать государство. Только 2% заявили, что проблему нужно решать тому, кто должен получать алименты. Другие ответы назвали 3%, затруднились ответить 5%.

«Скорее поддерживают» решение создать публичный реестр должников по алиментам 73% россиян. Противоположного мнения придерживаются 14% опрошенных. Затруднились дать оценку 13%. Речь идет о реестре Федеральной службы судебных приставов, он заработал в мае 2025 г.

Среди тех, кто поддерживает реестр, 42% считают, что он будет стимулировать платить алименты. Практически столько же человек (40%) говорят, что он способствует порядку и прозрачности. 7% считают, что реестр позволяет узнать им о своей задолженности. 5% из поддерживающих сказали, что им знакома тема создания реестра. Другие ответы назвали 4% россиян, затруднились ответить 2%.

Александр Река / ТАСС

Среди тех, кто не поддерживает создание реестра, 77% говорят, что это вмешательство в личную жизнь, а 15% не видят смысла в реестре. Другие ответы назвали 4%, столько же затруднились объяснить свое мнение.

В условиях все большей недолговечности браков проблема неуплаты алиментов становится препятствием на пути деторождения, считает генеральный директор АЦ ВЦИОМ Валерий Федоров. «Как женщине рожать, если нет никакой уверенности в том, что муж ее не бросит, а даже если бросит, то не прекратит финансово поддерживать ребенка?» – говорит он. По его словам, рождаемость в РФ и мире на спаде и любые действия по защите интересов ребенка и его матери остаются востребованными.

70%

опрошенных «скорее положительно» оценили идею создания государственного алиментного фонда, следует из результатов опроса АЦ ВЦИОМ. «Скорее отрицательно» идею оценили 14% россиян, затруднились ответить 16%.

Суть фонда состоит в том, что государство выплачивает алименты детям и родителям, если неплательщик уклоняется от этого, а затем самостоятельно взыскивает с него средства с процентом. С таким предложением в январе 2026 г. выступил глава «Справедливой России» Сергей Миронов. В 2023–2024 гг. это предлагали сделать КПРФ и «Новые люди». Их законопроекты правительство не поддержало (цитата по ТАСС)

Многие отцы не имеют доступа к детям из-за конфликтов с бывшими супругами на почве неуплаты алиментов, рассказал первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло. «Давай деньги, а то не увидишь ребенка – классическая формула», – уточнил он. По его мнению, проблему можно решить созданием алиментной карты в банке, куда отец отчисляет средства, а мать раз в определенное время подтверждает, что они пошли именно на ребенка.

Второй вариант решения – алиментный фонд как посредник между бывшим супругами. Пожигайло считает, что государство может четко определить, насколько женщина нуждается в средствах и сколько можно взять средств у отца на алименты. Бывают ситуации, когда новая семья мужчины многодетна и он не в состоянии оплачивать алименты, отмечает Пожигайло. В таких случаях государство могло бы помогать женщине, говорит он. «Решение вопроса не должно быть только фискально-полицейское», – добавил Пожигайло.

Реестр злостных неплательщиков алиментов

Реестр заработал на «Госуслугах» 13 января 2026 г. Это список граждан, которые систематически уклоняются от уплаты алиментов. На сайте «Госуслуг» можно проверить задолженность по алиментам конкретного человека, зная его полное имя и дату рождения.

В реестр включаются лица, которые признаны должниками в рамках исполнительного производства по алиментам и в отношении которых применены меры, предусмотренные законом, а именно они привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов и/или находятся в розыске, пояснила адвокат коллегии адвокатов «Вердиктъ» Юлия Мухина.

И получение средств, и общение с обоими родителями нужны для развития детей, говорит советник Федеральной палаты адвокатов Сергей Макаров. Он считает необходимым ввести реестр родителей, документированно уличенных в том, что они создают препятствия отдельно проживающему родителю в общении с его детьми.

Алименты воспринимаются обществом как безусловная обязанность по содержанию ребенка, а не как «вопрос отношений между бывшими супругами», считает руководитель проекта «Народный фронт. Право» Елена Гринь. Отношение к реестру должников демонстрирует высокий запрос на публичные и репутационные меры, добавила она. На практике решение супругов «между собой» нередко начинается с устных договоренностей или неформальных переводов без фиксации, но из‑за конфликтов, смены уровня доходов, появления новых семей и споров о расходах договоренности часто срываются и спор переходит в юридическую плоскость, рассказала Гринь. По ее мнению, отсутствие общения с ребенком, споры о порядке общения или недовольство тем, как тратятся деньги, не прекращают обязанность платить.

