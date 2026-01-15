Долги по алиментам будут взыскивать по всему СНГ на основании судебных приказов

В России часть браков еще со времен СССР носит межстрановой характер, отметил Склянчук. Если родители разводились, то дети в таких семьях фактически были лишены возможности получить алименты от родителя, который проживал в соседней стране, добавил эксперт. В итоге второй родитель, с которым оставался несовершеннолетний ребенок, был вынужден искать возможность получить социальные пособия и льготы за счет бюджета, рассказал Склянчук. Он пояснил, что чаще всего это были российские женщины, бывшие мужья которых – граждане стран СНГ. По его словам, ситуация исправляется и это можно только приветствовать.