Долги по алиментам будут взыскивать по всему СНГ на основании судебных приказов

Долги по алиментам будут взыскивать по всему СНГ на основании судебных приказовЭто упростит процесс в случаях, когда родители ребенка живут в разных странах
Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) будут взаимно признавать и исполнять судебные приказы о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. Госдума ратифицировала такое изменение в две конвенции о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам: Кишиневскую от 2002 г. и Минскую от 1993 г. На рассмотрение нижней палаты парламента документы внес президент Владимир Путин в начале января.
Взыскатель алиментов сможет подать в суд ходатайство о признании и исполнении приказа. Вместе с ним он должен предоставить официальный документ о том, что приказ вступил в законную силу и подлежит исполнению, если это не следует из самого документа. Кроме того, понадобится копия судебного приказа, подтверждающая вручение или направление его должнику. Все эти документы должны иметь заверенный перевод либо на русский язык, либо на язык той страны, куда обращаются в суд.
Участниками Кишиневской конвенции 2002 г. являются Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. К Минской конвенции 1993 г. присоединились те же страны, а также Туркмения, Грузия и Молдавия. Участники конвенций сейчас проводят государственные процедуры для исполнения норм документа, сообщила статс-секретарь – заместитель министра юстиции РФ Елена Ардабьева во время пленарного заседания 14 января в Госдуме.
Если сейчас борьба с неплательщиками алиментов ведется внутри страны, то принятие законов позволит взыскивать средства на содержание детей, если разведенные родители проживают в разных странах СНГ, говорит член президиума «Союза отцов» Павел Склянчук. Кроме того, уже упрощены правила банковского взыскания для граждан Белоруссии, если плательщик алиментов проживает в России, также напомнил он.
В России часть браков еще со времен СССР носит межстрановой характер, отметил Склянчук. Если родители разводились, то дети в таких семьях фактически были лишены возможности получить алименты от родителя, который проживал в соседней стране, добавил эксперт. В итоге второй родитель, с которым оставался несовершеннолетний ребенок, был вынужден искать возможность получить социальные пособия и льготы за счет бюджета, рассказал Склянчук. Он пояснил, что чаще всего это были российские женщины, бывшие мужья которых – граждане стран СНГ. По его словам, ситуация исправляется и это можно только приветствовать.
Ранее конвенции прямо не регулировали возможность признания и принудительного исполнения судебных приказов о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, рассказала адвокат, советник практики семейного права BGP Litigation Гаяне Штоян. На практике это осложняло защиту права детей на получение алиментов. Взыскателям приходилось изучать особенности получения алиментов в нескольких странах и инициировать в них судебные процессы, сообщила Штоян.
Изменения уравнивают юридическую силу двух судебных актов: приказа и решения о взыскании алиментов, говорит старший юрист Enforce Law Company Екатерина Васинькина. Приказ о взыскании алиментов выдается только в том случае, когда отсутствует спор об отцовстве (материнстве), а размер алиментов определен в долевом отношении к доходу плательщика, т. е. между сторонами нет споров по правовым вопросам, добавила она. Срок вынесения судебного приказа всегда значительно меньше сроков принятия судебного решения, поэтому изменения в конвенции ускорят процесс взыскания алиментов, когда плательщик находится на территории другой страны, резюмировала Васинькина.