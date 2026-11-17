Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 г. В 2023 г. она переехала в Россию и начала преподавать в Санкт-Петербургском государственном университете. В ноябре того же года Минобрнауки РФ присвоило ей звание «Посол российского образования и науки». Экс-министр также руководит центром G.O.R.K.I. при СПбГУ.