В Австрии проверяют возможность лишить экс-главу МИДа Кнайсль гражданства
Власти Вены рассматривают возможность лишения бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль гражданства страны. Проверку проводит муниципальный департамент MA 35, сообщает Kronen Zeitung со ссылкой на представителя властей австрийской столицы.
Ведомство выясняет, получила ли Кнайсль иностранное гражданство, что может стать основанием для утраты австрийского. Кроме того, законодательство страны допускает лишение гражданства за работу на иностранное государство, если действия человека наносят существенный ущерб интересам или репутации Австрии. Окончательное решение пока не принято.
Ранее Кнайсль заявила на Генеральной ассамблее движения «За свободу наций!» в Москве, что австрийские власти начали процедуру лишения ее гражданства из-за преподавательской деятельности в России. «Если я стану лицом без гражданства, я обращусь к ООН за белым паспортом», – сказала она.
В марте 2026 г. входящая в правящую коалицию Австрии партия NEOS выступила с инициативой лишить Кнайсль гражданства. Ее представители указали на высказывания бывшего министра об Австрии и российской спецоперации на Украине, которые они сочли наносящими ущерб интересам страны.
Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 г. В 2023 г. она переехала в Россию и начала преподавать в Санкт-Петербургском государственном университете. В ноябре того же года Минобрнауки РФ присвоило ей звание «Посол российского образования и науки». Экс-министр также руководит центром G.O.R.K.I. при СПбГУ.
29 января 2026 г. Кнайсль заявила, что европейские страны вернулись к черно-белому мышлению. По ее мнению, в европейском обществе вновь распространяется нетерпимость к альтернативным точкам зрения.