Главная / Политика /

Кнайсль: Европа вернулась к черно-белому мышлению

Ведомости

Европейские страны вернулись к черно-белому мышлению. С таким мнением выступила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью изданию The Cradle.

«Cо всей благодарностью за то, что мне выпала возможность вырасти в Европе, я всегда считала это привилегией. И я написала книгу, “Реквием по Европе”, в которой отмечаю, что Европа, за которую я была благодарна, ушла. Сейчас Европа вернулась к черно-белому мышлению», – сказал она.

Кнайсль заявила, что ей повезло прожить в эпоху «свободы мысли», когда Европа перешла к другим моделям в 1990-х, таким как win-win и «живи и дай жить другим». Теперь же, по ее мнению, «мы вернулись к обычному черно-белому принципу».

«Я просто говорю: живи и дай жить другим. И это больше не относится ко многим европейским обществам, где вернулся какой-то тоталитарный образ мышления и действий», – считает экс-дипломат.

В июне 2025 г. Кнайсль заявляла, что Евросоюз хочет смены власти в России и действует как Израиль против Ирана. Она говорила, что политические решения в Западной Европе нередко принимают, не разобравшись как следует в исторических фактах, что приводит к ошибкам.

