«На последнем совещании профильных министров австрийская госсекретарь по энергетике Элизабет Цехетнер заявила, что после "смены режима в России" – если президент Путин уйдет – можно будет вновь рассматривать возможность поставок российского газа», – сказала Кнайсль в интервью ТАСС. То есть, по ее мнению, Евросоюз работает над свержением власти в стране.