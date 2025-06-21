Кнайсль: Евросоюз хочет смены власти в России
Евросоюз хочет смены власти в России и действует как Израиль против Ирана. Об этом заявила на полях ПМЭФ бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
«На последнем совещании профильных министров австрийская госсекретарь по энергетике Элизабет Цехетнер заявила, что после "смены режима в России" – если президент Путин уйдет – можно будет вновь рассматривать возможность поставок российского газа», – сказала Кнайсль в интервью ТАСС. То есть, по ее мнению, Евросоюз работает над свержением власти в стране.
На ПМЭФ Кнайсль заявила, что политические решения в Западной Европе нередко принимают, не разобравшись как следует в исторических фактах, что приводит к ошибкам.
На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что результатом военной кампании Израиля может стать смена режима в Иране.