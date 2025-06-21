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Кнайсль: Евросоюз хочет смены власти в России

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Евросоюз хочет смены власти в России и действует как Израиль против Ирана. Об этом заявила на полях ПМЭФ бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

«На последнем совещании профильных министров австрийская госсекретарь по энергетике Элизабет Цехетнер заявила, что после "смены режима в России" – если президент Путин уйдет – можно будет вновь рассматривать возможность поставок российского газа», – сказала Кнайсль в интервью ТАСС. То есть, по ее мнению, Евросоюз работает над свержением власти в стране. 

На ПМЭФ Кнайсль заявила, что политические решения в Западной Европе нередко принимают, не разобравшись как следует в исторических фактах, что приводит к ошибкам.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что результатом военной кампании Израиля может стать смена режима в Иране. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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