Итоги первого дня ПМЭФ-2025

Итоги первого дня ПМЭФ-2025Участники форума обсудили развитие экономики и международное сотрудничество
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Ключевой темой форума обозначено «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Участие в нем подтвердили представители 137 стран и территорий, включая руководителей крупнейших международных организаций, компаний, государственных структур и экспертного сообщества.
«Ведомости» собрали главные заявления, произнесенные на первом дне форума, а также события, произошедшие в его рамках.
О российской экономике
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает для стимулирования роста экономики расширить практику федерального инвестиционного вычета, поэтапно снять ограничения на перенос убытков для компаний на будущие периоды, а также увеличить инвестиции через Фабрику проектного финансирования ВЭБ.РФ и Фонд развития промышленности, сообщил глава союза Александр Шохин.
Порядка 10 первичных размещений акций (IPO) может состояться на российском фондовом рынке в 2025 г. при условии устойчивого смягчения денежно-кредитной политики, снижения инфляции и относительно стабильного внешнего фона. Такой прогноз дал член правления ВТБ Виталий Сергейчук.
Российский рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) в 2025 г. может достичь 1-1,5 трлн руб. Такой прогноз привел Сергейчук. При этом банкир указал, что остается главный нерешенный вопрос – включение затрат эмитента на выпуск ЦФА в общую налогооблагаемую базу.
Капитализация российского рынка ЦФА к концу 2025 г. достигнет 1 трлн руб., сообщил замминистра финансов РФ Иван Чебесков. Ожидается, что к 2030 г. при упрощенных механизмах регулирования капитализация составит 10 трлн руб., добавил он.
Текущая цена нефти позволяет соответствующей российской отрасли продолжать инвестиции для поддержания уровней добычи, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
На сегодняшний день РФ достигла 63% в выполнении Целей устойчивого развития (ЦУР) и таким образом является одним из лидеров среди стран в этой области. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения данных целей Борис Титов. Он отметил, что сейчас мировой прогресс по выполнению ЦУР составляет 17%.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев не исключил возможности скорого возвращения соотношения российских и зарубежных инвестиций к досанкционному уровню.
О российском бизнесе
Выживаемость бизнеса, открытого в сотрудничестве с онлайн-платформами, приближается к 100%, так как интернет-площадки берут на себя многие риски, сообщила основатель Wildberries, глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким.
Wildberries находится на этапе трансформации цифровой платформы в экосистему, заявила Ким.
Rutube запустит полнофункциональный безопасный режим для семейного просмотра уже в текущем году. Об этом рассказал заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Сергей Косинский. Функция будет доступна как авторизованным, так и неавторизованным пользователям и даст возможность ограничить доступ к контенту «18+».
Онлайн-кинотеатр Premier, приложение Yappy и Rutube станут единой платформой уже в первом полугодии 2026 г. Работать платформа будет под брендом Rutube, сообщил генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров.
Минпромторг РФ прорабатывает две меры поддержки разработчиков инновационных препаратов, в том числе налоговые преференции, сообщила замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева.
Не менее восьми новых радиофармацевтических препаратов должно быть разработано в России к 2030 г. в рамках федерального проекта «Развитие производства наиболее востребованных лекарственных препаратов и медицинских изделий национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья"», сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.
Порядка 115 участников спецоперации из Республики Крым прошли обучение по программе «СВОе дело» и обучились основам предпринимательской деятельности, порядка 25% из них уже открыли собственное дело. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров Республики – министр финансов Крыма Ирина Кивико. Программа «СВОе дело» направлена на поддержку ветеранов специальной военной операции и их семей, стремящихся открыть собственный бизнес.
Предприятия и компании Луганской Народной Республики (ЛНР) ежедневно подают заявки в Фонд развития территорий для вступления в свободную экономическую зону (СЭЗ). На данный момент свыше 130 компаний-резидентов СЭЗ намерены вложить в развитие производств 98 млрд руб. Об этом сообщила начальник управления инвестиционной политики минэкономразвития ЛНР Елена Андреева.
Интерес российских компаний к публичным размещениям на фондовом рынке сохраняется, особенно со стороны компаний с устойчивой бизнес-моделью, заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук. Кроме того, есть ряд эмитентов, уже достигших высокой степени технической готовности и рассматривающих возможность IPO в обозримой перспективе.
О международных отношениях
Россия открыта к международному сотрудничеству по поиску и разработке месторождений полезных ископаемых. Это может позволить обеспечить сбалансированное развитие мирового рынка минерального сырья, заявил замглавы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин. Он выразил надежду на такую же открытость к сотрудничеству других мировых лидеров в сфере геологоразведки. Замглавы Минприроды добавил, что Россию с другими мировыми сырьевыми лидерами объединяют климатические вопросы, повышение ответственности бизнеса, а также обмен лучшими практиками и технологиями в геологоразведке, добыче и переработке сырья, социальная ответственность, стандарты и качество сырьевой продукции.
Инвестиции из исламских стран могут пойти в Россию при наличии инструментов ЦФА в рамках партнерского финансирования, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Россия не отказывается от иностранных инвестиций, но они должны быть умными и направленными на формирование в стране новых технологических компетенций, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, среди важных принципов работы иностранных компаний в РФ – наличие контроля российского бенефициара.
«Алроса» и Африканская ассоциация производителей алмазов совместно разрабатывают единый стандарт ответственной добычи алмазов, сообщил начальник управления международного сотрудничества «Алросы» Петр Каракчиев.
Россия не видит рисков снижения поставок своей нефти на мировой рынок из-за конфликта на Ближнем Востоке, сказал вице-премьер России Александр Новак.
Россия готова поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Таиланд, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он отметил, что товарооборот между РФ и Таиландом по итогам 2024 г. составил $1,7 млрд.
РФПИ расширяет сотрудничество с ведущей частной многопрофильной группой компаний Вьетнама T&T Group. Фонд также объявил о партнерстве с вьетнамской фармацевтической компанией Vietnam Pharmaceutical Co. (EOC) и российской компанией Good Distribution Partners (GDP). Основной целью соглашения о сотрудничестве EOC и GDP является создание центра по продвижению российских и вьетнамских компаний на рынки двух стран в сфере фармацевтики, поставок инновационных лекарств и медицинского оборудования. Кроме того, соглашение направлено на поддержку экспорта молекулярных структур и технологического трансфера в фармацевтической отрасли, а также вывод российских и вьетнамских компаний с соответствующей продукцией на рынки двух стран.
Россия может принять участие в модернизации и восстановлении работоспособности энергосистемы Кубы, сообщили в Минэнерго РФ. Стороны также могут проработать стратегию сотрудничества в сфере энергетики. В рамках встречи стороны обсудили возможность привлечения российских компаний к проекту по строительству на Кубе нового энергоблока мощностью 200 МВт и капитальному ремонту действующих энергоблоков мощностью 100 МВт.
Молдавия сможет быстро восстановить отношения с Россией в случае смены правительства в Кишиневе. Такое мнение высказал депутат молдавского парламента Вадим Фотеску.
Страны Латинской Америки готовы вести бизнес с Россией, несмотря на сложную международную обстановку и давление Запада, заявил председатель и основатель Латиноамериканской торговой палаты в РФ Доминго Гарсия.
Американская торговая палата в России (AmCham) старается убедить новую американскую администрацию отменить некоторые антироссийские санкции, включая запрет на инвестиции в РФ. Об этом заявил глава AmCham Роберт Эйджи.
Посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес сообщил, что он завершает свою миссию в Москве в ближайшие недели.
О ситуации в мире
Экономики стран G7 перестали быть центрами глобального роста, сейчас появились новые центры роста. Такое мнение высказал замглавы администрации президента России Максим Орешкин. «Мы во многом понимаем, что те события, которые сейчас происходят в мире, это следствие тех глобальных структурных изменений, которые происходят в глобальной экономике», – сказал он.
Агрессивный капитализм Запада привел к политической нестабильности в мире, сказал Орешкин. «Это, конечно же, привело к очень серьезным структурным изменениям в социальном расслоении, которое произошло в мире», – сказал он.
Человечество входит в период «невероятного уровня цивилизационных рисков» за счет того, что ядерная угроза, а также астероидная опасность, глобальное потепление и риск новых пандемий возникают параллельно. В ближайшие годы эти представления могут меняться, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Он также упомянул угрозу ядерной войны, назвав ее «абсолютно актуальной». При этом он считает, что в ближайшие годы человечество не раз будет наблюдать, как «нынешние алармистские представления будут опровергнуты».
Демографический кризис станет одним из вызовов для глобальной экономики в XXI в., население Китая может сократиться в два раза к концу века. Об этом заявил Орешкин.
Россия не видит дефицита предложения нефти в мире из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, риски для поставок нефти в мире есть и они отражаются в ее цене.
Политические решения в Западной Европе нередко принимают, не разобравшись как следует в исторических фактах, что приводит к ошибкам. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
Европейский союз принес Молдавии только кредитную кабалу, которая привела к тому, что страна потеряла инвестиционную привлекательность. Об этом заявил депутат молдавского парламента Вадим Фотеску.
Третья мировая война уничтожит цивилизацию, важно этого не допустить, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.
ООН сейчас не во всем эффективна, но должна существовать, иначе в мире был бы хаос. Такое мнение высказала генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая. По ее мнению, неправильно «измерять» деятельность ООН только числом успешных или неуспешных миротворческих операций, предотвращенных или не предотвращенных военных конфликтов.
О возвращении зарубежных компаний
Россияне, которые хотят возвращения иностранных трендов, больше всего ждут IKEA, McDonald's, H&M, Zara, рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов. Он добавил, что, по данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, от 70% до 93% россиян выбирают отечественные продукты питания, при этом по другим товарным категориям цифры ниже.
Большое количество оставшихся в РФ иностранных компаний ведут себя очень корректно, что позволит им сохранить долю на российском рынке, заявил Мантуров. Он уточнил, что эти компании вкладывают средства в научно-технические разработки, обеспечивают социальную политику на предприятиях, инвестируют в развитие кадров и привлекают молодежь. «Я думаю, что в совокупности такой подход позволит и этим компаниям сохранить свою долю рынка», – добавил он.
РФПИ и AmCham обсудили конкретные планы компаний США по присутствию на российском рынке, заявил Дмитриев.
Возвращения зарубежных IT-гигантов в России сегодня никто не ждет, так как в них больше никто не нуждается. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Иностранные компании должны поспособствовать отмене санкций, потом будет обсуждаться возможность возвращения на российский рынок, заявил Мантуров.
Западные компании не получат преференций для возвращения на рынок РФ, сообщил Дмитриев.
Одним из условий возвращения иностранных компаний в РФ будет хранение всех данных на российских серверах, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Он также отметил, что «конкуренция должна быть, какая-то доля импорта должна присутствовать». «Мы тоже должны понимать, что если мы экспортируем, то нам надо импортировать, иначе это будет вывоз капитала», – указал он.
Презентации
Компания «Автоваз» представила на стенде Lada Aura, предназначенный для такси. Автомобиль выполнен в белом цвете с желтой полосой по периметру кузова и черными «шашками» – стандартным обозначением такси. Кроме того, на стенде «Автоваза» были представлены автомобили Lada Niva Sport и новая модель бренда Lada Iskra Sport в черном цвете.
Китайский бренд TANK на своем стенде представил автомобили TANK 700 и WEY 80.
Российский бренд автомобилей класса люкс Aurus представил в Музее Гаража особого назначения ФСО России на площадке ПМЭФ минивэн Arsenal в исполнении VIP, а также бронированную версию внедорожника Komendant. Бронированный внедорожник Komendant оборудован гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового бензинового двигателя V8 и полным приводом. Автомобиль оснащен широким спектром систем безопасности специального назначения, в том числе баллистической и противовзрывной защитой.
Газпром нефть» на своем фиджитал-стенде «Террабайт» представила визуализацию цифровых двойников процессов в недрах Земли.Чтобы показать разнообразие недр, компания установила 30-метровый изогнутый экран, который позволяет видеть трехмерные объекты без специальных очков.
Специалисты «Сколтеха» и ВЭБ.РФ разработали подход, позволяющий создавать публичных цифровых амбассадоров крупных организаций, обладающих тем же голосом, мимикой и знаниями, как и представители этих структур. Созданный на базе этой технологии «цифровой двойник» главного стратега ВЭБ.РФ Михаила Хомича был представлен на ПМЭФ-2025.
Компания 3mx впервые презентовала систему «Булат-онлайн», автоматический комплекс обнаружения беспилотников. «Булат-онлайн» исключает человеческий фактор. Система может работать 24 на 7 без участия оператора, может работать в условиях спуфинга помех и подмены данных. Также имеет на борту Wi-Fi антенну для привязки к публичным точкам доступа, что позволяет привязываться к месту без наличия GPS. Устройства формируют между собой собственную защищенную сеть, поэтому могут выполнять задачи даже в условиях подавления интернета.
Мемориальное панно с наградами отца президента России Владимира Путина представили на ПМЭФ.
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и кластер «Остров фортов» презентовали цифровую платформу морских профессий «Маяк». Это масштабный EdTech-инструмент нового поколения, созданный для формирования и развития кадрового потенциала в сфере судостроения, а также разработки тематического курса «Судостроение» для ранней профессиональной ориентации и стимулирования интереса к судостроительной отрасли на средне- и долгосрочную перспективу.