Итоги первого дня ПМЭФ-2025

Человечество входит в период «невероятного уровня цивилизационных рисков» за счет того, что ядерная угроза, а также астероидная опасность, глобальное потепление и риск новых пандемий возникают параллельно. В ближайшие годы эти представления могут меняться, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Он также упомянул угрозу ядерной войны, назвав ее «абсолютно актуальной». При этом он считает, что в ближайшие годы человечество не раз будет наблюдать, как «нынешние алармистские представления будут опровергнуты».