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За сутки силы ПВО сбили 1297 украинских БПЛА и пять ракет

Ася Султанова

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 1297 украинских беспилотников и пять ракет – крылатую ракету воздушного базирования Scalp французского производства и четыре крылатые ракеты большой дальности «Нептун». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные нанесли удары с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Они поразили энергетические и транспортные объекты, которые использует украинская армия, места хранения и запуска дальних дронов, а также пункты временного размещения украинских военных и иностранных наемников. Удары наносились в 147 районах.

Минувшей ночью силы ПВО сбили 616 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. В ночь на 24 октября в порту Черноморск российская армия поразила цех по производству безэкипажных катеров. Кроме того, на переходе морем под удар попало морское судно-сухогруз, доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ. 3 октября в Чернигове ВС РФ поразили транспортно-логистический центр ООО «Авиэйшн нью технологжис». По данным Минобороны, на территории центра хранились военно-техническое имущество, БПЛА и комплектующие к ним, а также грузы двойного назначения, которые использовались украинской армией.

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