Минувшей ночью силы ПВО сбили 616 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. В ночь на 24 октября в порту Черноморск российская армия поразила цех по производству безэкипажных катеров. Кроме того, на переходе морем под удар попало морское судно-сухогруз, доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ. 3 октября в Чернигове ВС РФ поразили транспортно-логистический центр ООО «Авиэйшн нью технологжис». По данным Минобороны, на территории центра хранились военно-техническое имущество, БПЛА и комплектующие к ним, а также грузы двойного назначения, которые использовались украинской армией.