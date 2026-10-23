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ВС России ударили по логистическому центру в Чернигове и сухогрузу в Черном море

Анна Суслова
Сергей Бобылев \ РИА Новости
Сергей Бобылев \ РИА Новости

Армия России продолжает наносить удары по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Чернигове ВС РФ поразили транспортно-логистический центр ООО «Авиэйшн нью технологжис». По данным Минобороны, на территории центра хранилось военно-техническое имущество, БПЛА и комплектующие к ним, а также грузы двойного назначения, которые использовались украинской армией.

Также российские военные поразили сухогруз при переходе морем. Он доставлял в порт Одессы грузы для армии Украины. 

В ночь с 22 на 23 октября российская армия поразила два пункта временной дислокации операторов безэкипажных катеров (БЭК), стоянку катеров, место хранения БЭКов и портовую инфраструктуру в Вилково Одесской области. Также был поражен сухогруз, доставлявший грузы для украинской армии в порт «Одесса».

22 октября военнослужащие ВС РФ поразили электроподстанцию ПС-330 «Новокиевская» в населенном пункте Хотов Киевской области и ПС-330 «Житомирская» в Житомире, а также два сухогруза, которые доставляли грузы в порты «Одесса» и «Черноморск».

В течение дня 23 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 87 украинских беспилотников над девятью регионами России.

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