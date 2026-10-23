ВС России ударили по логистическому центру в Чернигове и сухогрузу в Черном море

В ночь с 22 на 23 октября российская армия поразила два пункта временной дислокации операторов безэкипажных катеров (БЭК), стоянку катеров, место хранения БЭКов и портовую инфраструктуру в Вилково Одесской области. Также был поражен сухогруз, доставлявший грузы для украинской армии в порт «Одесса».