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Армия России ударила по железнодорожной инфраструктуре и портам Украины

Инна Шульгина
Сергей Бобылев / РИА Новости
Сергей Бобылев / РИА Новости

В ночь на 23 октября российские военные продолжили удары дронами по объектам железнодорожной инфраструктуры, портам Украины и судам, задействованным в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, в Полтавской области поражено вагонное депо «Полтава», используемое для хранения и ремонта военной техники, сообщает Минобороны РФ.

В Одесской области в порту Вилково поражены два пункта временной дислокации операторов безэкипажных катеров, стоянка катеров, место хранения БЭК и портовая инфраструктура. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший грузы для украинской армии в порт Одесса.

Днем 22 октября, по данным Минобороны, Вооруженные силы (ВС) РФ поразили электроподстанцию ПС-330 «Новокиевская» в селе Хотов в Киевской области и ПС-330 «Житомирская» в Житомире. На переходе морем были поражены два сухогруза, которые, по словам Минобороны, доставляли в порты Одесса и Черноморск грузы для армии Украины.

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