Армия России ударила по железнодорожной инфраструктуре и портам Украины

Днем 22 октября, по данным Минобороны, Вооруженные силы (ВС) РФ поразили электроподстанцию ПС-330 «Новокиевская» в селе Хотов в Киевской области и ПС-330 «Житомирская» в Житомире. На переходе морем были поражены два сухогруза, которые, по словам Минобороны, доставляли в порты Одесса и Черноморск грузы для армии Украины.