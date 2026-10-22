Армия России поразила электроподстанции в Киеве и Житомире

ВС РФ поразили электроподстанцию ПС-330 «Новокиевская» в населенном пункте Хотов в Киевской области и ПС-330 «Житомирская» в Житомире. Также на переходе морем были поражены два сухогруза, которые, по словам Минобороны, доставляли в порты Одесса и Черноморск грузы для армии Украины.