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Армия России поразила электроподстанции в Киеве и Житомире

Анна Суслова
Александр Река / ТАСС
Александр Река / ТАСС

Армия России днем продолжила наносить удары беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий ВПК и логистических центров Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

ВС РФ поразили электроподстанцию ПС-330 «Новокиевская» в населенном пункте Хотов в Киевской области и ПС-330 «Житомирская» в Житомире. Также на переходе морем были поражены два сухогруза, которые, по словам Минобороны, доставляли в порты Одесса и Черноморск грузы для армии Украины.

22 октября российские военные поразили предприятие авиапромышленности «Антонов» в Киеве, на котором производят БПЛА большой и средней дальности, крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и оперативно-тактические ракеты FP-9 и FP-9. В городе также было поражено промышленное предприятие, на котором производят БПЛА большой и средней дальности самолетного типа. Кроме того, ВС РФ нанесли удар по автожелезнодорожному мосту «Южный».

В тот же день подразделения группировки войск «Восток» установили контроль над селом Мировка в Запорожской области.

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