Армия России поразила электроподстанции в Киеве и Житомире
Армия России днем продолжила наносить удары беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий ВПК и логистических центров Украины. Об этом сообщили в Минобороны.
ВС РФ поразили электроподстанцию ПС-330 «Новокиевская» в населенном пункте Хотов в Киевской области и ПС-330 «Житомирская» в Житомире. Также на переходе морем были поражены два сухогруза, которые, по словам Минобороны, доставляли в порты Одесса и Черноморск грузы для армии Украины.
22 октября российские военные поразили предприятие авиапромышленности «Антонов» в Киеве, на котором производят БПЛА большой и средней дальности, крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и оперативно-тактические ракеты FP-9 и FP-9. В городе также было поражено промышленное предприятие, на котором производят БПЛА большой и средней дальности самолетного типа. Кроме того, ВС РФ нанесли удар по автожелезнодорожному мосту «Южный».
В тот же день подразделения группировки войск «Восток» установили контроль над селом Мировка в Запорожской области.