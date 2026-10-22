Российские военные поразили промышленные предприятия и склады на Украине

21 октября армия России поразила логистический центр «Эпицентр-К» в городе Ровно. Утверждается, что он используется для хранения и распределения грузов, предназначенных для ВСУ. Также поражен сухогруз, который доставлял в порт Черноморск грузы в интересах Украины. До этого Минобороны сообщило о поражении склада в Полтаве, электроподстанции ПС-330 «Нивки» в Киеве и сухогруза, следовавшего морем в порт Одессы.