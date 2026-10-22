Российские военные поразили промышленные предприятия и склады на Украине
Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК), складским комплексам, а также портовой инфраструктуре на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате в Киеве поражено предприятие авиапромышленности «Антонов», на котором производят БПЛА большой и средней дальности, крылатые ракеты FP-5 «Фламинго», а также оперативно-тактические ракеты FP-9 и FP-9. Под удар также попал складской комплекс «Хладокомбинат №3», на базе которого организовано производство беспилотников большой и средней дальности самолетного типа, а также барражирующих боеприпасов «Хорнет».
Кроме того, в Киеве поражено промышленное предприятие, на котором производят БПЛА большой и средней дальности самолетного типа, а также комплектующие для робототехнических комплексов, и склад дронов и реактивных ускорителей к ним. Вооруженные силы (ВС) РФ также ударили по автожелезнодорожному мосту «Южный», который используется для транзитных перевозок военных грузов автомобилями и железнодорожным транспортом.
В Одесской области поражены объекты инфраструктуры порта Килия, предназначенные для разгрузки и хранения военного имущества, поставляемого на Украину из-за рубежа. На переходе морем под удар также попал сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы, обеспечивающие украинскую армию.
21 октября армия России поразила логистический центр «Эпицентр-К» в городе Ровно. Утверждается, что он используется для хранения и распределения грузов, предназначенных для ВСУ. Также поражен сухогруз, который доставлял в порт Черноморск грузы в интересах Украины. До этого Минобороны сообщило о поражении склада в Полтаве, электроподстанции ПС-330 «Нивки» в Киеве и сухогруза, следовавшего морем в порт Одессы.