Армия России ударила по складскому комплексу и электроподстанции на Украине
Российские военные минувшей ночью нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам и портовой инфраструктуре Украины, электроподстанциям, а также морским судам, которые задействованы в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате в Полтаве поражен складской комплекс, который, как утверждают в ведомстве, использовался для хранения БПЛА большой и средней дальности. В Киеве под удар попала электроподстанция ПС-330 «Нивки». По данным Минобороны, она обеспечивает работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса и логистических центров в столице.
Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России поразил сухогруз, следовавшего морем в порт Одессы. Судно доставляло на Украину военные грузы.
20 октября российские военные в результате ударов беспилотниками поразили логистический центр «Эпицентр-К» в Дубне Ровненской области. На его территории был расположен складской комплекс ВСУ. Также ВС РФ нанесли удар на переходе морем по контейнеровозу, который доставлял в порт Одесса грузы, предназначенные для украинских военных.
19 октября российские войска поразили центр обработки данных (ЦОД) «Дата групп» и логистический узел Fire Point в Киеве, где производили и хранили комплектующие для БПЛА и ракет ВСУ. Также был нанесен удар по промпредприятию «Химволокно», которое производило компоненты для дронов.