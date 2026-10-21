Армия России ударила по складскому комплексу и электроподстанции на Украине

В результате в Полтаве поражен складской комплекс, который, как утверждают в ведомстве, использовался для хранения БПЛА большой и средней дальности. В Киеве под удар попала электроподстанция ПС-330 «Нивки». По данным Минобороны, она обеспечивает работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса и логистических центров в столице.