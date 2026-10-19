Армия России ударила по дата-центру и логистическому узлу на Украине

По данным оборонного ведомства, также был нанесен удар по промпредприятию «Химволокно», которое производило компоненты для дронов. Кроме того, российская армия поразила локомотивное депо «Киев», где хранили ракеты и комплектующие к ним, а также промпредприятие «Ирпень», которое производило полимерные материалы для нужд военной промышленности.