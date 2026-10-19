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Главная / Политика /

Армия России ударила по дата-центру и логистическому узлу на Украине

Сергей Пахомов
Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Российские военные поразили центр обработки данных (ЦОД) «Дата групп» и логистический узел Fire Point в Киеве, где производили и хранили комплектующие для БПЛА и ракет ВСУ. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, также был нанесен удар по промпредприятию «Химволокно», которое производило компоненты для дронов. Кроме того, российская армия поразила локомотивное депо «Киев», где хранили ракеты и комплектующие к ним, а также промпредприятие «Ирпень», которое производило полимерные материалы для нужд военной промышленности.

18 октября Минобороны заявило, что российские военные поразили беспилотниками судно в Черном море с грузом для ВСУ. В ночь на 18 октября ВС РФ в 30 км восточнее порта Одесса ударили по судну с грузами военного и двойного назначения. Под удар также попали логистические центры и порты.

17 октября ВС РФ поразили в Луцке предприятие Kromberg & Schubert. По данным Минобороны, оно осуществляло ремонт автомобилей для армии Украины. В населенном пункте Колодное Тернопольской области российские военные нанесли удар по электроподстанции.

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